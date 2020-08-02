Врач рассказал о правилах использования "школьных" санитайзеров

Санитайзер в этом году станет обязательной частью "школьного набора" каждого ребенка. Как правильно следует их применять, рассказал педиатр, иммунолог-аллерголог Андрей Продеус.

"Частое применение антисептиков может привести к сухости кожи и об этом следует помнить. Например, у старших школьников кожа рук схожа со взрослой. У детей до пяти лет она более чувствительная, а потому будет быстрее терять влагу от использования санитайзеров. У первоклашек промежуточная ситуация. У одних в этом возрасте кожа вполне нормальная, ведь дети взрослеют по-разному", - пояснил врач в интервью радио Sputnik.

Главный совет от эксперта - применять антисептики только после контакта с потенциально опасной поверхностью, вроде дверной ручки или кнопки лифта. И не забывать про обычное мытье рук, которое также убережет организм от возможного распространения вирусов.