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02.08.2020 23:45
Рубрика: Спорт

Кульбиты на скользком льду

Вслед за Трусовой к Евгению Плющенко ушла Алена Косторная
Текст: Николай Долгополов
Российская газета - Федеральный выпуск № 169(8223)
Еще не начавшийся сезон огорошил сенсационными переходами. Александра Трусова покинула группу Этери Тутберидзе и теперь тренируется у Евгения Плющенко. На днях к ней присоединилась и другая ученица Этери Георгиевны Алена Косторная. Обеим, как и их бывшей одноклубнице Анне Щербаковой, не повезло. Вместо медалей чемпионата мира в Монреале, где все трое претендовали на золото, фигуристки получили полный карантин.
Алена Косторная в 2019 году победила в финале мирового Гран-при, а в январе 2020 года стала чемпионкой Европы. Фото: РИА Новости Алена Косторная в 2019 году победила в финале мирового Гран-при, а в январе 2020 года стала чемпионкой Европы. Фото: РИА Новости
Алена Косторная в 2019 году победила в финале мирового Гран-при, а в январе 2020 года стала чемпионкой Европы. Фото: РИА Новости

Может, от этого и пошаливают нервы?

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Тревожно: спортсмены начинают диктовать свои условия тренеру. Это нечто новенькое в строгом фигурном катании. Раньше бывало наоборот. Но то - раньше. Сейчас фигуристы в свои 14-18 годков со спринтерской скоростью проходят путь, который у их предшественниц занимал годы и годы. И тренерам, которые совершали героические усилия ради того, чтобы спортивное взросление мчалось быстро и еще быстрее, приходится сталкиваться с совершенно новым феноменом. Вчера чемпионка была еще угловатой, послушной девчушкой, безбоязненно идущей на четверные прыжки, а через год, два и прямо сейчас, сегодня перед ними уже совсем иные фигуристки, с чертами неизбежно проступающей женской красоты. Они выросли столь мгновенно, заслуженная известность, медали, контракты за выступления в шоу, балетах, да бог знает где и в чем еще завоеваны так стремительно, самоотдача настолько велика, что не всегда есть время осмыслить, благодаря кому в том числе все это честно достигнуто.

Новая эра требует переосмысления методов взращивания юных талантов и от тренеров. Быть может, это в меньшей степени касается чисто спортивной стороны. Тут, мне кажется, все отработано. Но как относиться к требованиям учениц уделять больше внимания, да еще не выпускать на тренировочный лед других, совсем юных, буквально выталкивающих с пьедестала, о чем поведала миру Этери Тутберидзе, рассказавшая, в частности, об Алене Косторной.

Но и позиция Алены тоже понятна. Вышла после изоляции, и в наступающие 24 августа 17 (уже!) лет труднее быстро набрать форму, восстановить сложно дающийся тройной аксель. А рядом катается Аня Щербакова, щелкающая свои четверные, и Камила Валиева, их быстро освоившая. Конкуренция всегда хороша, она подстегивает. Только не все ее выдерживают, она давит. Возможно, и для Косторной это оказалось непомерным грузом. Нервы, разочарования, девичьи обиды. Только что Международный союз конькобежцев признал девушку лучшим новичком сезона, а ее наставницу Этери Тутберидзе - лучшим тренером года. И вроде бы после этого такое единение, заявления и восхищения...

Как вдруг новый тренер. За Тутберидзе и ее команду обидно. Медведева - у канадца Брайана Орсера, теперь вот у нового тренера и Трусова с Косторной.

В данном случае у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Надежда, что король, классно прыгавший четверные в эпоху, когда над этими прыжками издевались и изголялись, поможет освоить их быстрее, чем прежняя наставница. Разносящиеся из его лагеря известия о мгновенно призванных потрясающих хореографах, ставящих неимоверные программы для Саши Трусовой. О классных условиях тренировок. И пусть официальный срок переходов, Трусова успела вовремя, завершен. Нельзя же лучшей фигуристке прошлого сезона Алене Косторной запретить тренироваться. Как-то не гуманно.

Фигуристка Медведева до открытия границ будет тренироваться у Буяновой

И все же, мне думается, есть еще и несколько иное. Если почему-то, допустим, у той же Алены Косторной не пойдет - не получится, то Евгений Викторович Плющенко, человек благородный, добро помнящий, не даст доверившейся ему Алене остаться один на один с новой неспортивной жизнью, пригласит в свое твердо вставшее на коньки шоу.

Но здесь рискует и мой любимый фигурист Евгений Плющенко. 5 мая к нему перешла Саша Трусова, 6-го - Вероника Жилина - самая юная спортсменка, сделавшая четверной. Да еще и сестренку захватила. Теперь вот Алена Косторная. Это сколько ж работы! И сколько заботы! И сколько труда, нервов, надежд, испытаний... На его попечении две лучшие фигуристки страны, Европы, а также мира из четырех. Щербакова и Алина Загитова - у Этери Георгиевны Тутберидзе. И Евгению Викторовичу пахать и пахать, чтобы с этим справиться. Доказать под недоверчивые, а то и ревнивые взгляды, что из великого чемпиона получается и отличный тренер. В мае Женя говорил мне откровенно: для этого готов сделать все, вплоть до отказа от шоу. Желание - огромное, посмотрим, как оно будет воплощаться в жизнь. Кстати, не могу не заметить, что сам Евгений вместе со своим тренером Алексеем Николаевичем Мишиным мог бы попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Всю свою длиннейшую карьеру Плющенко тренировался только у любимого наставника.

На попечении Плющенко теперь две лучшие фигуристки страны из четырех

А еще толком не начавшийся сезон уже можно назвать тяжелым. Юниорские этапы Гран-при по фигурному катанию пока отменены. Сегодня Совет Международного союза конькобежцев примет решение о том, проводить ли взрослые серии. Фигуристы хоть и тренируются, но явно заждались соревнований. Будет - не будет - все равно что гадания на кофейной гуще. Мы ждем этапа Гран-при 20 ноября. Но как сложится с пандемией? Пустят ли зарубежных спортсменов к нам? А наших - туда, к ним? Пока никого и никуда не пускают.

Всем - спортсменам, тренерам, сотням миллионов болельщиков надо набраться терпения. Успокоиться.

Спорт Фигурное катание

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