Высокообразованные британцы бегут в ЕС в преддверии Брекзита

Брекзит спровоцировал "утечку мозгов" из Соединенного Королевства: как показали результаты нового исследования, "экономически продуктивные" британцы переезжают в ЕС в таком количестве, которое обычно характерно для крупного экономического или политического кризиса, пишет газета The Guardian.

По данным исследования, проведенного Оксфордским университетом в партнерстве с четырьмя берлинскими институтами и Берлинским центром социальных наук WZB, миграция из Великобритании в страны ЕС увеличилась примерно на 30 процентов по сравнению с показателями, которые были до голосования по Брекзиту. А число британцев, которые живут в странах Евросоюза и теперь хотят получить их паспорта, увеличилось в целом более чем на 500 процентов. Особенно этот показатель высок в Германии - здесь количество британцев, претендующих на немецкое гражданство, выросло аж на 2000 процентов.

Помимо этого, исследование показало, что приезжающие из Великобритании в ЕС мигранты являются чуть ли не самыми образованными и высококвалифицированными по сравнению с мигрантами из любой другой страны. Кроме того, у них крайне высокий уровень среднего дохода.

По словам доктора Даниэля Ауэра, одного из соавторов исследования, подобные показатели обычно характерны для того периода в истории страны, когда она переживает крупный экономический или политический кризис.