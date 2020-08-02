За сутки в России подтверждено 5427 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев - 28,8% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1. Москва 664

2. Свердловская область 199

3. Ханты-Мансийский АО 168

4. Санкт-Петербург 163

5. Московская область 157

6. Нижегородская область 146

7. Иркутская область 143

8. Мурманская область 137

9. Красноярский край 134

10. Ростовская область 131

11. Оренбургская область 110

12. Челябинская область 109

13. Алтайский край 109

14. Хабаровский край 109

15. Ставропольский край 108

16. Ямало-Ненецкий АО 108

17. Омская область 108

18. Краснодарский край 107

19. Новосибирская область 104

20. Ульяновская область 102

21. Приморский край 101

22. Саратовская область 95

23. Волгоградская область 91

24. Тюменская область 90

25. Воронежская область 88

26. Пермский край 85

27. Архангельская область 75

28. Кемеровская область 75

29. Сахалинская область 60

30. Республика Саха (Якутия) 54

31. Томская область 51

32. Кировская область 49

33. Пензенская область 49

34. Самарская область 47

35. Республика Карелия 45

36. Республика Коми 45

37. Белгородская область 44

38. Республика Дагестан 42

39. Ярославская область 41

40. Ленинградская область 39

41. Астраханская область 37

42. Чувашская Республика 37

43. Республика Крым 37

44. Псковская область 36

45. Курганская область 36

46. Республика Бурятия 36

47. Республика Башкортостан 35

48. Орловская область 32

49. Республика Мордовия 31

50. Республика Татарстан 31

51. Брянская область 30

52. Курская область 30

53. Рязанская область 29

54. Тверская область 29

55. Калужская область 28

56. Тамбовская область 28

57. Тульская область 28

58. Республика Адыгея 28

59. Ивановская область 27

60. Костромская область 27

61. Вологодская область 27

62. Республика Алтай 27

63. Владимирская область 25

64. Смоленская область 25

65. Новгородская область 25

66. Амурская область 25

67. Камчатский край 23

68. Республика Тыва 22

69. Республика Хакасия 21

70. Магаданская область 21

71. Республика Ингушетия 20

72. Удмуртская Республика 20

73. Калининградская область 19

74. Республика Калмыкия 19

75. Кабардино-Балкарская Республика 15

76. Республика Марий Эл 14

77. Липецкая область 13

78. Карачаево-Черкесская Республика 12

79. Забайкальский край 12

80. Республика Северная Осетия 11

81. Чеченская Республика 10

82. г. Севастополь 3

83. Чукотский АО 2

84. Ненецкий автономный округ 1

85. Еврейская АО 1 Всего в России зарегистрировано 850 870 случаев (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Московская область, Республика Северная Осетия, Еврейская автономная область 0,2%

2. Москва, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Тульская область, Липецкая область, Забайкальский край 0,3%

3. Республика Тыва, Ивановская область, Ненецкий автономный округ, Брянская область, Смоленская область, Республика Марий Эл, Владимирская область 0,4% За последние сутки подтверждено 70 летальных случаев: Владимирская область 2

Ивановская область 2

Московская область 4

Орловская область 1

Тверская область 3

Тульская область 4

Москва 12

Санкт-Петербург 4

Краснодарский край 2

Астраханская область 1

Волгоградская область 1

Ростовская область 3

Республика Ингушетия 1

Чеченская Республика 1

Ставропольский край 2

Республика Башкортостан 1

Республика Чувашия 2

Кировская область 2

Нижегородская область 2

Пензенская область 1

Самарская область 1

Саратовская область 1

Свердловская область 5

Ханты-Мансийский АО 1

Ямало-Ненецкий автономный округ 1

Новосибирская область 6

Томская область 1

Республика Саха (Якутия) 1

Приморский край 2 За весь период по России умерли 14 128 человек. За сутки выписано из стационаров 3649 выздоровевших: Белгородская область 2

Брянская область 75

Воронежская область 25

Ивановская область 7

Калужская область 13

Костромская область 15

Московская область 201

Орловская область 5

Рязанская область 5

Смоленская область 63

Тульская область 39

Ярославская область 18

Москва 761

Республика Карелия 13

Республика Коми 39

Архангельская область 55

Ненецкий автономный округ 5

Вологодская область 3

Калининградская область 1

Мурманская область 80

Новгородская область 2

Псковская область 1

Санкт-Петербург 86

Республика Адыгея 7

Республика Калмыкия 22

Республика Крым 4

Краснодарский край 40

Астраханская область 28

Ростовская область 24

Республика Дагестан 50

Республика Ингушетия 21

Кабардино-Балкарская Республика 21

Чеченская Республика 18

Ставропольский край 61

Республика Башкортостан 20

Республика Мордовия 4

Республика Татарстан 4

Республика Чувашия 65

Пермский край 33

Нижегородская область 106

Оренбургская область 50

Пензенская область 23

Самарская область 38

Саратовская область 49

Ульяновская область 27

Курганская область 4

Свердловская область 156

Тюменская область 48

Ханты-Мансийский АО 212

Ямало-Ненецкий автономный округ 157

Челябинская область 58

Республика Алтай 12

Республика Тыва 32

Республика Хакасия 1

Алтайский край 84

Красноярский край 25

Иркутская область 15

Кемеровская область 65

Новосибирская область 92

Омская область 6

Томская область 57

Республика Бурятия 15

Республика Саха (Якутия) 8

Забайкальский край 2

Приморский край 64

Амурская область 13

Хабаровский край 159

Сахалинская область 135 За весь период пандемии из стационаров выписано в России - 650 173 выздоровевших.