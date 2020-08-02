За сутки в России подтверждено 5427 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев - 28,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1. Москва 664
- 2. Свердловская область 199
- 3. Ханты-Мансийский АО 168
- 4. Санкт-Петербург 163
- 5. Московская область 157
- 6. Нижегородская область 146
- 7. Иркутская область 143
- 8. Мурманская область 137
- 9. Красноярский край 134
- 10. Ростовская область 131
- 11. Оренбургская область 110
- 12. Челябинская область 109
- 13. Алтайский край 109
- 14. Хабаровский край 109
- 15. Ставропольский край 108
- 16. Ямало-Ненецкий АО 108
- 17. Омская область 108
- 18. Краснодарский край 107
- 19. Новосибирская область 104
- 20. Ульяновская область 102
- 21. Приморский край 101
- 22. Саратовская область 95
- 23. Волгоградская область 91
- 24. Тюменская область 90
- 25. Воронежская область 88
- 26. Пермский край 85
- 27. Архангельская область 75
- 28. Кемеровская область 75
- 29. Сахалинская область 60
- 30. Республика Саха (Якутия) 54
- 31. Томская область 51
- 32. Кировская область 49
- 33. Пензенская область 49
- 34. Самарская область 47
- 35. Республика Карелия 45
- 36. Республика Коми 45
- 37. Белгородская область 44
- 38. Республика Дагестан 42
- 39. Ярославская область 41
- 40. Ленинградская область 39
- 41. Астраханская область 37
- 42. Чувашская Республика 37
- 43. Республика Крым 37
- 44. Псковская область 36
- 45. Курганская область 36
- 46. Республика Бурятия 36
- 47. Республика Башкортостан 35
- 48. Орловская область 32
- 49. Республика Мордовия 31
- 50. Республика Татарстан 31
- 51. Брянская область 30
- 52. Курская область 30
- 53. Рязанская область 29
- 54. Тверская область 29
- 55. Калужская область 28
- 56. Тамбовская область 28
- 57. Тульская область 28
- 58. Республика Адыгея 28
- 59. Ивановская область 27
- 60. Костромская область 27
- 61. Вологодская область 27
- 62. Республика Алтай 27
- 63. Владимирская область 25
- 64. Смоленская область 25
- 65. Новгородская область 25
- 66. Амурская область 25
- 67. Камчатский край 23
- 68. Республика Тыва 22
- 69. Республика Хакасия 21
- 70. Магаданская область 21
- 71. Республика Ингушетия 20
- 72. Удмуртская Республика 20
- 73. Калининградская область 19
- 74. Республика Калмыкия 19
- 75. Кабардино-Балкарская Республика 15
- 76. Республика Марий Эл 14
- 77. Липецкая область 13
- 78. Карачаево-Черкесская Республика 12
- 79. Забайкальский край 12
- 80. Республика Северная Осетия 11
- 81. Чеченская Республика 10
- 82. г. Севастополь 3
- 83. Чукотский АО 2
- 84. Ненецкий автономный округ 1
- 85. Еврейская АО 1
Всего в России зарегистрировано 850 870 случаев (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Московская область, Республика Северная Осетия, Еврейская автономная область 0,2%
- 2. Москва, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Тульская область, Липецкая область, Забайкальский край 0,3%
- 3. Республика Тыва, Ивановская область, Ненецкий автономный округ, Брянская область, Смоленская область, Республика Марий Эл, Владимирская область 0,4%
За последние сутки подтверждено 70 летальных случаев:
- Владимирская область 2
- Ивановская область 2
- Московская область 4
- Орловская область 1
- Тверская область 3
- Тульская область 4
- Москва 12
- Санкт-Петербург 4
- Краснодарский край 2
- Астраханская область 1
- Волгоградская область 1
- Ростовская область 3
- Республика Ингушетия 1
- Чеченская Республика 1
- Ставропольский край 2
- Республика Башкортостан 1
- Республика Чувашия 2
- Кировская область 2
- Нижегородская область 2
- Пензенская область 1
- Самарская область 1
- Саратовская область 1
- Свердловская область 5
- Ханты-Мансийский АО 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Новосибирская область 6
- Томская область 1
- Республика Саха (Якутия) 1
- Приморский край 2
За весь период по России умерли 14 128 человек.
За сутки выписано из стационаров 3649 выздоровевших:
- Белгородская область 2
- Брянская область 75
- Воронежская область 25
- Ивановская область 7
- Калужская область 13
- Костромская область 15
- Московская область 201
- Орловская область 5
- Рязанская область 5
- Смоленская область 63
- Тульская область 39
- Ярославская область 18
- Москва 761
- Республика Карелия 13
- Республика Коми 39
- Архангельская область 55
- Ненецкий автономный округ 5
- Вологодская область 3
- Калининградская область 1
- Мурманская область 80
- Новгородская область 2
- Псковская область 1
- Санкт-Петербург 86
- Республика Адыгея 7
- Республика Калмыкия 22
- Республика Крым 4
- Краснодарский край 40
- Астраханская область 28
- Ростовская область 24
- Республика Дагестан 50
- Республика Ингушетия 21
- Кабардино-Балкарская Республика 21
- Чеченская Республика 18
- Ставропольский край 61
- Республика Башкортостан 20
- Республика Мордовия 4
- Республика Татарстан 4
- Республика Чувашия 65
- Пермский край 33
- Нижегородская область 106
- Оренбургская область 50
- Пензенская область 23
- Самарская область 38
- Саратовская область 49
- Ульяновская область 27
- Курганская область 4
- Свердловская область 156
- Тюменская область 48
- Ханты-Мансийский АО 212
- Ямало-Ненецкий автономный округ 157
- Челябинская область 58
- Республика Алтай 12
- Республика Тыва 32
- Республика Хакасия 1
- Алтайский край 84
- Красноярский край 25
- Иркутская область 15
- Кемеровская область 65
- Новосибирская область 92
- Омская область 6
- Томская область 57
- Республика Бурятия 15
- Республика Саха (Якутия) 8
- Забайкальский край 2
- Приморский край 64
- Амурская область 13
- Хабаровский край 159
- Сахалинская область 135
За весь период пандемии из стационаров выписано в России - 650 173 выздоровевших.