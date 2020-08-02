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02.08.2020 10:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 5427 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 5427 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев - 28,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1. Москва 664
  • 2. Свердловская область 199
  • 3. Ханты-Мансийский АО 168
  • 4. Санкт-Петербург 163
  • 5. Московская область 157
  • 6. Нижегородская область 146
  • 7. Иркутская область 143
  • 8. Мурманская область 137
  • 9. Красноярский край 134
  • 10. Ростовская область 131
  • 11. Оренбургская область 110
  • 12. Челябинская область 109
  • 13. Алтайский край 109
  • 14. Хабаровский край 109
  • 15. Ставропольский край 108
  • 16. Ямало-Ненецкий АО 108
  • 17. Омская область 108
  • 18. Краснодарский край 107
  • 19. Новосибирская область 104
  • 20. Ульяновская область 102
  • 21. Приморский край 101
  • 22. Саратовская область 95
  • 23. Волгоградская область 91
  • 24. Тюменская область 90
  • 25. Воронежская область 88
  • 26. Пермский край 85
  • 27. Архангельская область 75
  • 28. Кемеровская область 75
  • 29. Сахалинская область 60
  • 30. Республика Саха (Якутия) 54
  • 31. Томская область 51
  • 32. Кировская область 49
  • 33. Пензенская область 49
  • 34. Самарская область 47
  • 35. Республика Карелия 45
  • 36. Республика Коми 45
  • 37. Белгородская область 44
  • 38. Республика Дагестан 42
  • 39. Ярославская область 41
  • 40. Ленинградская область 39
  • 41. Астраханская область 37
  • 42. Чувашская Республика 37
  • 43. Республика Крым 37
  • 44. Псковская область 36
  • 45. Курганская область 36
  • 46. Республика Бурятия 36
  • 47. Республика Башкортостан 35
  • 48. Орловская область 32
  • 49. Республика Мордовия 31
  • 50. Республика Татарстан 31
  • 51. Брянская область 30
  • 52. Курская область 30
  • 53. Рязанская область 29
  • 54. Тверская область 29
  • 55. Калужская область 28
  • 56. Тамбовская область 28
  • 57. Тульская область 28
  • 58. Республика Адыгея 28
  • 59. Ивановская область 27
  • 60. Костромская область 27
  • 61. Вологодская область 27
  • 62. Республика Алтай 27
  • 63. Владимирская область 25
  • 64. Смоленская область 25
  • 65. Новгородская область 25
  • 66. Амурская область 25
  • 67. Камчатский край 23
  • 68. Республика Тыва 22
  • 69. Республика Хакасия 21
  • 70. Магаданская область 21
  • 71. Республика Ингушетия 20
  • 72. Удмуртская Республика 20
  • 73. Калининградская область 19
  • 74. Республика Калмыкия 19
  • 75. Кабардино-Балкарская Республика 15
  • 76. Республика Марий Эл 14
  • 77. Липецкая область 13
  • 78. Карачаево-Черкесская Республика 12
  • 79. Забайкальский край 12
  • 80. Республика Северная Осетия 11
  • 81. Чеченская Республика 10
  • 82. г. Севастополь 3
  • 83. Чукотский АО 2
  • 84. Ненецкий автономный округ 1
  • 85. Еврейская АО 1

Всего в России зарегистрировано 850 870 случаев (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Московская область, Республика Северная Осетия, Еврейская автономная область 0,2%
  • 2. Москва, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Тульская область, Липецкая область, Забайкальский край 0,3%
  • 3. Республика Тыва, Ивановская область, Ненецкий автономный округ, Брянская область, Смоленская область, Республика Марий Эл, Владимирская область 0,4%
За последние сутки подтверждено 70 летальных случаев:
  • Владимирская область 2
  • Ивановская область 2
  • Московская область 4
  • Орловская область 1
  • Тверская область 3
  • Тульская область 4
  • Москва 12
  • Санкт-Петербург 4
  • Краснодарский край 2
  • Астраханская область 1
  • Волгоградская область 1
  • Ростовская область 3
  • Республика Ингушетия 1
  • Чеченская Республика 1
  • Ставропольский край 2
  • Республика Башкортостан 1
  • Республика Чувашия 2
  • Кировская область 2
  • Нижегородская область 2
  • Пензенская область 1
  • Самарская область 1
  • Саратовская область 1
  • Свердловская область 5
  • Ханты-Мансийский АО 1
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  • Новосибирская область 6
  • Томская область 1
  • Республика Саха (Якутия) 1
  • Приморский край 2

За весь период по России умерли 14 128 человек.

За сутки выписано из стационаров 3649 выздоровевших:
  • Белгородская область 2
  • Брянская область 75
  • Воронежская область 25
  • Ивановская область 7
  • Калужская область 13
  • Костромская область 15
  • Московская область 201
  • Орловская область 5
  • Рязанская область 5
  • Смоленская область 63
  • Тульская область 39
  • Ярославская область 18
  • Москва 761
  • Республика Карелия 13
  • Республика Коми 39
  • Архангельская область 55
  • Ненецкий автономный округ 5
  • Вологодская область 3
  • Калининградская область 1
  • Мурманская область 80
  • Новгородская область 2
  • Псковская область 1
  • Санкт-Петербург 86
  • Республика Адыгея 7
  • Республика Калмыкия 22
  • Республика Крым 4
  • Краснодарский край 40
  • Астраханская область 28
  • Ростовская область 24
  • Республика Дагестан 50
  • Республика Ингушетия 21
  • Кабардино-Балкарская Республика 21
  • Чеченская Республика 18
  • Ставропольский край 61
  • Республика Башкортостан 20
  • Республика Мордовия 4
  • Республика Татарстан 4
  • Республика Чувашия 65
  • Пермский край 33
  • Нижегородская область 106
  • Оренбургская область 50
  • Пензенская область 23
  • Самарская область 38
  • Саратовская область 49
  • Ульяновская область 27
  • Курганская область 4
  • Свердловская область 156
  • Тюменская область 48
  • Ханты-Мансийский АО 212
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 157
  • Челябинская область 58
  • Республика Алтай 12
  • Республика Тыва 32
  • Республика Хакасия 1
  • Алтайский край 84
  • Красноярский край 25
  • Иркутская область 15
  • Кемеровская область 65
  • Новосибирская область 92
  • Омская область 6
  • Томская область 57
  • Республика Бурятия 15
  • Республика Саха (Якутия) 8
  • Забайкальский край 2
  • Приморский край 64
  • Амурская область 13
  • Хабаровский край 159
  • Сахалинская область 135

За весь период пандемии из стационаров выписано в России - 650 173 выздоровевших.

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