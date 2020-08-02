Захарова предложила провести внутриукраинский саммит по Минским соглашениям

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила Киеву вместо созыва бесконечных международных саммитов по урегулированию на Донбассе провести один "внутриукраинский саммит", на котором разобраться, что именно записано в Минских соглашениях. Об этом дипломат написала 2 августа на своей странице в Facebook.

Поводом стало заявление экс-президента Украины и нового главы украинской делегации в Контактной группе по урегулированию на Донбассе Леонид Кравчука о том, что он он "не совсем понимает" составляющие особого статуса Донбасса, о которых говорится в Минских соглашениях.

"Может, им не бесконечные международные саммиты созывать, а наконец провести один внутриукраинский? Собраться вчетвером (Кравчук, Кучма, Порошенко, Зеленский) и попытаться понять, что же записано в минских соглашениях? Участники все в теме: двое были в контактной группе, один подписывал минские документы, один сделал их частью предвыборной программы", - написала Захарова.

Она также отметила, что "из этой четверки у двоих вопросов по "минскому пакету" не возникало, они ни разу не заявляли, что им что-то не понятно, энергично обсуждая его реализацию по мировым столицам и требуя от Москвы "не тормозить процесс". Вот пусть и расскажут двум другим, что же там такого написано".

"Идея бесплатная, потому что братская", добавила Захарова.