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02.08.2020 14:51
Рубрика: Власть

Захарова предложила провести внутриукраинский саммит по Минским соглашениям

Текст: Константин Волков

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила Киеву вместо созыва бесконечных международных саммитов по урегулированию на Донбассе провести один "внутриукраинский саммит", на котором разобраться, что именно записано в Минских соглашениях. Об этом дипломат написала 2 августа на своей странице в Facebook.

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
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Поводом стало заявление экс-президента Украины и нового главы украинской делегации в Контактной группе по урегулированию на Донбассе Леонид Кравчука о том, что он он "не совсем понимает" составляющие особого статуса Донбасса, о которых говорится в Минских соглашениях.

"Может, им не бесконечные международные саммиты созывать, а наконец провести один внутриукраинский? Собраться вчетвером (Кравчук, Кучма, Порошенко, Зеленский) и попытаться понять, что же записано в минских соглашениях? Участники все в теме: двое были в контактной группе, один подписывал минские документы, один сделал их частью предвыборной программы", - написала Захарова.

Она также отметила, что "из этой четверки у двоих вопросов по "минскому пакету" не возникало, они ни разу не заявляли, что им что-то не понятно, энергично обсуждая его реализацию по мировым столицам и требуя от Москвы "не тормозить процесс". Вот пусть и расскажут двум другим, что же там такого написано".

"Идея бесплатная, потому что братская", добавила Захарова.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Правительство МИД Переговоры по урегулированию конфликта на Украине

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