Аналитики спрогнозировали будущее перекрестного субсидирования в России

Доля платежей за тепло и электроснабжение некоторых групп населения России от общих затрат составляет 31%. Такое положение вещей характерно более всего для жителей старых домов, построенных в 50 - 60-х годах прошлого века. В КПМГ это назвали "ловушкой энергетической бедности" - высокого энергопотребления и роста субсидий из-за низкого качества жилья малообеспеченных граждан.

Решить проблему можно перенастроив систему перекрестного субсидирования, уверены в КПМГ. Но целью реформы должно стать не просто общее снижение тарифов для населения, а ликвидация энергетической бедности через повышение энергетической эффективности и адресной системы льгот для населения.

Перекрестное субсидирование - это механизм регулирования цен на электричество, который подразумевает, что часть оплаты за потребленную электроэнергию перекладывается с одного пользователя на другого. В нашей стране такая схема работает, в том числе на удержание роста тарифов для населения. В КПМГ считают, что пришло время изменить этот механизм, поскольку наибольшую поддержку в результате перекрестного субсидирования получают граждане, которые по факту в ней не нуждаются или нуждаются, но не в таком объеме.

В России дома класса A и B (высшие классы энергетической эффективности жилья) расходуют на 30-90% меньше энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и электроснабжение, чем дома более низкого класса. При этом, поскольку в них чаще всего установлены электрические плиты, то оплачивают электроэнергию их жильцы по пониженному тарифу. В КПМГ эти тарифы назвали "суперльготы". Они также есть у владельцев собственных домов - индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). В то же время, жильцы домов класса D и ниже среди которых наиболее развита "энергетическая бедность", например, обитатели "хрущевок", как счастливые обладатели газовых плит платят по полному тарифу, значительно больше потребляя электричества из-за плохой энергоэффективности своих домов.

Их тариф все равно ниже рыночного - его средний дисконт к коммерческой цене малого и среднего бизнеса составляет 2,2 руб./кВтч(36%). Но средний дисконт "суперльготного" тарифа к рыночной цене еще больше - 3,3. руб./кВтч(52%). Если в 2015 году по "полному" тарифу рассчитывалось 43% потребителей, то есть уже менее половины, то в 2020 году прогнозируется снижение этой доли до 37%. При этом в 2015-2020 годах прирост потребления электроэнергии населением обеспечен исключительно за счет "суперльготных" категорий.

В КПМГ считают, что "суперльготы" жителей новых домов и пригородного ИЖС агломераций стали за последнее десятилетие одним из крупнейших и в то же время самых неэффективных компонентов "перекрестки". Эти льготы представляются автоматом для наиболее обеспеченных граждан - покупателей новостроек, к тому же имеющих более низкий энергетический чек ЖКУ на тепло относительно старых менее эффективных зданий. По состоянию на 2020 год объем перекрестного субсидирования для снижения тарифов для населения оценивается в 446 млрд рублей.

Стоит подчеркнуть, что перекрестное субсидирование существует не только в России. Оно давно является инструментом энергетической и климатической политики, а также прямой тарифной поддержки энергоемких экспортеров на рынках ЕС и США. Объемы перекрестного субсидирования в Великобритании, Франции и США превышают российские в 2-3 раза, а в Германии - в 5 раз. Но в этих странах полученные от перекрестного субсидирования средства перенаправляются на адресную поддержку "энергетически бедного" населения и квалифицированных энергоемких потребителей, а также на развитие рынка возобновляемых источников энергии и повышение энергоэффективности. В КПМГ считают, что за счет этого уже на горизонте 2025-2030 годов рынки США и ЕС могут обеспечить цены на электроэнергию на уровне или ниже внутрироссийских.