Банкам запретят уловки в договорах по вкладам

Новости

"Газпром" оспорит штраф в 57 млн евро из-за "Северного потока-2" 19:31
Бельгия установила рекорд существования без полноценного правительства 19:03
На Кубани арестовали владельца взорвавшейся заправки 18:57
Microsoft прекратит поддержку Cortana в мобильных устройствах 18:56
ЦБ: Запрет вносить наличные на анонимные кошельки не затронет проездные 18:56
Россиян, заболевших коронавирусом в Абхазии, отправят лечиться в Сочи 18:55
В Ингушетии установили личности двух убийц росгвардейца 18:37
Премьеры "Мулан" и "Новых мутантов" опять перенесли 18:31
Росгвардейцы в Крыму спасли семью, унесенную в море 18:21
Росстат: Увеличилась доля зарплат и соцвыплат в доходах россиян 18:10
Адвокат историка Соколова будет защищать вдову расчлененного рэпера 18:06
Останкинская телебашня начнет желать москвичам "Спокойной ночи" 17:56
МИД: Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела других государств 17:46
Фантастический сериал "Орвилл" закрывается 17:44
Медведев получит дипломатический паспорт 17:40
Следком вручил спасшей младшего брата пятилетней девочке смарт-часы 17:35
Законы о защите минимального дохода должников могут принять в осеннюю сессию 17:30
В Коми из поврежденного трубопровода вылилось семь тонн нефти 17:28
ФСБ: Обвинения Ивану Сафронову не связаны с его работой в СМИ 17:25
Под Калининградом начались учения ВМФ "Океанский щит-2020" 17:20
Средняя цена нефти Urals в июле составила 43,91 доллара за баррель 17:18
Госдума: Информация об удаленном обучении в сентябре не подтверждается 17:15
В Москве задержан подозреваемый в расстреле милиционеров в 1995 году 17:09
Netflix выпустит документальный сериал о культовых видеоиграх 16:50
Приговоренный к казни мужчина вышел из тюрьмы и снова попал в колонию 16:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 3 по 9 августа
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 3 по 9 августа
Установлены правила внесения диагностических карт в базу ТО
Установлены правила внесения диагностических карт в базу ТО
Как не переплачивать за коммунальные услуги
Как не переплачивать за коммунальные услуги
03.08.2020 18:30
Рубрика: Экономика

Договор - не мелочиться

Банкам запретят уловки в договорах по вкладам
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 170(8224)
Важный для людей законопроект уже внесен в Государственную думу. Если его примут, то банки больше не смогут писать микроскопическими буквами в каком-нибудь дальнем углу договора важные для вкладчика вещи - минимальную ставку, какие-то ограничения по вкладу и прочие моменты. Законопроект подготовлен группой депутатов Госдумы.
Порой для того, чтобы понять суть кредитного договора, одних очков мало. Нужны приборы помощнее. Фото: istock Порой для того, чтобы понять суть кредитного договора, одних очков мало. Нужны приборы помощнее. Фото: istock
Порой для того, чтобы понять суть кредитного договора, одних очков мало. Нужны приборы помощнее. Фото: istock

Касается он огромного числа граждан. По данным Центробанка на июнь 2020 года, в банках россияне хранят свыше 31,2 триллиона рублей. Всего в кредитных организациях гражданами открыто более полумиллиарда счетов (вкладчик, имеющий счета в разных банках, учитывается несколько раз). Нередко граждане сталкиваются с уловками при открытии вклада, которые выгоны для банка, но крайне неприятны для клиентов.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Подписан закон о бесплатном банкротстве граждан

В "Российскую газету" обратилась жительница Смоленской области с жалобой на банк. Пенсионерка увидела рекламу о высоких процентах по вкладу. Пожилая женщина подрабатывала в местной больнице медсестрой и хотела накопить на остекление и утепление балкона. Рекламные обещания про выгодные ставки ей подтвердили банковские служащие и показали, где поставить подпись под договором. Через полгода оказалось, что вклад она открыла под самый низкий процент. "Рекламная акция" невиданной банковской щедрости была явлением временным и быстро закончилась. Это было записано в ее договоре крохотными буквами в самом конце. Естественно, пожилая медсестра на эту часть договора даже не посмотрела, когда открывала вклад.

Всем известно сложившееся в последние годы правило - то, что может остановить людей от желания подписать с банком договор, финансовое учреждение постарается не афишировать. Например, указание минимального значения процентной ставки по вкладу будет так "закопано" в тексте договора, что обыкновенный гражданин цифру просто не заметит. Или согласие на то, чтобы банк в одностороннем порядке изменил условия.

Когда же человек поймет, что его ввели в заблуждение - банковский сотрудник недовольному гражданину покажет подписанный им же договор. После этого идти в суд за защитой своих прав или обращаться куда-то с жалобой бесполезно - человек ведь изначально со всем согласился. А слова клиента банка, что написанные мелким шрифтом предложения он не заметил, серьезным аргументом не считаются.

Новый законопроект ликвидирует "микроскопические" лазейки в договорах в пользу банков. Так, например, указание минимальной ставки по банковскому вкладу в законопроекте предложено вынести на первую страницу договора и обвести рамкой - чтобы заметнее было.

Новый законопроект ликвидирует "микроскопические" лазейки в договорах в пользу банков и в ущерб вкладчикам

Внесенный в Государственную Думу законопроект, выражаясь официально, призван повысить информированность клиентов банков об условиях вкладов. Он вводит форму, согласно которой банки должны будут прописывать эти условия в договорах крупным шрифтом.

Такую таблицу должен будет утвердить Центробанк. Судя по документу, таблица будет включать информацию о виде вклада, сумме, валюте, ограничениях на его пополнение, сроке возврата и процентной ставке. Если ставка будет переменная, то от банка потребуют описать порядок ее определения и ее значение на дату заключения договора. А еще в таблице нужно будет указать, можно ли досрочно вернуть часть суммы вклада без изменений его условий, порядок продления срока вклада и способ, которым банк будет обмениваться информацией с вкладчиком.

Последнее, про обмен информации с клиентом, - важный момент. Судя по жалобам в редакцию, некоторые банки успешно практикуют такой способ - у себя в офисах просто тихо вывешивают объявления про изменения по вкладам. Сам же вкладчик ничего про это не знает, если регулярно не ходит в банк и не изучает, что там развешено по стенам.

ЦБ решил изменить критерии системной значимости банков

В законопроекте сказано, что при желании стороны смогут внести в таблицу и другие условия.

Таблица должна быть набрана самым большим из используемых в договоре шрифтов. А цифру минимальной гарантированной процентной ставки банки обяжут указать в квадратной рамке в правом верхнем углу первой страницы договора.

Если договор гражданин будет подписывать дистанционно с помощью электронной подписи, то финансовое учреждение обязано будет сначала получить подтверждение, что гражданин ознакомился с содержанием таблицы и минимальным значением ставки.

Что еще важного для людей есть в документе? Информация из таблицы по каждому вкладу должна быть размещена на стендах в его офисах и на его сайте.

Мнение Центробанка

"Законопроектом предлагается установить табличную форму договора банковского вклада, а также обеспечить раскрытие ключевой информации для вкладчика на этапе заключения договора. Внедрение аналогичных подходов на рынке потребительского кредитования позволило повысить информированность заемщиков и упростило возможность сравнения предложений разных кредиторов. С учетом изложенного Банк России поддерживает данную законодательную инициативу, направленную на обеспечение информирования и защиту прав вкладчиков, а также на снижение рисков введения в заблуждение потребителей", - сообщили корреспонденту "РГ".

Подготовил Роман Маркелов

Экономика Финансы Банки Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Рынок кредитования Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

Минобороны заявило об успешном итоговом испытании вакцины от COVID-19
ЦБ: Запрет вносить наличные на анонимные кошельки не затронет проездные
В Совфеде назвали причину штрафа "Газпрому" из-за "Северного потока-2"
Медведев: России удалось обеспечить безопасность граждан во время COVID-19
Минфин РФ запустил денонсацию "офшорного" соглашения с Кипром
Кто может оформить автокредит со скидкой
Законы августа коснутся увольнений, ОСАГО, налички и призыва в армию