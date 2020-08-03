Банкам запретят уловки в договорах по вкладам

Важный для людей законопроект уже внесен в Государственную думу. Если его примут, то банки больше не смогут писать микроскопическими буквами в каком-нибудь дальнем углу договора важные для вкладчика вещи - минимальную ставку, какие-то ограничения по вкладу и прочие моменты. Законопроект подготовлен группой депутатов Госдумы.

Порой для того, чтобы понять суть кредитного договора, одних очков мало. Нужны приборы помощнее. Фото: istock

Касается он огромного числа граждан. По данным Центробанка на июнь 2020 года, в банках россияне хранят свыше 31,2 триллиона рублей. Всего в кредитных организациях гражданами открыто более полумиллиарда счетов (вкладчик, имеющий счета в разных банках, учитывается несколько раз). Нередко граждане сталкиваются с уловками при открытии вклада, которые выгоны для банка, но крайне неприятны для клиентов.

В "Российскую газету" обратилась жительница Смоленской области с жалобой на банк. Пенсионерка увидела рекламу о высоких процентах по вкладу. Пожилая женщина подрабатывала в местной больнице медсестрой и хотела накопить на остекление и утепление балкона. Рекламные обещания про выгодные ставки ей подтвердили банковские служащие и показали, где поставить подпись под договором. Через полгода оказалось, что вклад она открыла под самый низкий процент. "Рекламная акция" невиданной банковской щедрости была явлением временным и быстро закончилась. Это было записано в ее договоре крохотными буквами в самом конце. Естественно, пожилая медсестра на эту часть договора даже не посмотрела, когда открывала вклад.

Всем известно сложившееся в последние годы правило - то, что может остановить людей от желания подписать с банком договор, финансовое учреждение постарается не афишировать. Например, указание минимального значения процентной ставки по вкладу будет так "закопано" в тексте договора, что обыкновенный гражданин цифру просто не заметит. Или согласие на то, чтобы банк в одностороннем порядке изменил условия.

Когда же человек поймет, что его ввели в заблуждение - банковский сотрудник недовольному гражданину покажет подписанный им же договор. После этого идти в суд за защитой своих прав или обращаться куда-то с жалобой бесполезно - человек ведь изначально со всем согласился. А слова клиента банка, что написанные мелким шрифтом предложения он не заметил, серьезным аргументом не считаются.

Новый законопроект ликвидирует "микроскопические" лазейки в договорах в пользу банков. Так, например, указание минимальной ставки по банковскому вкладу в законопроекте предложено вынести на первую страницу договора и обвести рамкой - чтобы заметнее было.

Новый законопроект ликвидирует "микроскопические" лазейки в договорах в пользу банков и в ущерб вкладчикам

Внесенный в Государственную Думу законопроект, выражаясь официально, призван повысить информированность клиентов банков об условиях вкладов. Он вводит форму, согласно которой банки должны будут прописывать эти условия в договорах крупным шрифтом.

Такую таблицу должен будет утвердить Центробанк. Судя по документу, таблица будет включать информацию о виде вклада, сумме, валюте, ограничениях на его пополнение, сроке возврата и процентной ставке. Если ставка будет переменная, то от банка потребуют описать порядок ее определения и ее значение на дату заключения договора. А еще в таблице нужно будет указать, можно ли досрочно вернуть часть суммы вклада без изменений его условий, порядок продления срока вклада и способ, которым банк будет обмениваться информацией с вкладчиком.

Последнее, про обмен информации с клиентом, - важный момент. Судя по жалобам в редакцию, некоторые банки успешно практикуют такой способ - у себя в офисах просто тихо вывешивают объявления про изменения по вкладам. Сам же вкладчик ничего про это не знает, если регулярно не ходит в банк и не изучает, что там развешено по стенам.

В законопроекте сказано, что при желании стороны смогут внести в таблицу и другие условия.

Таблица должна быть набрана самым большим из используемых в договоре шрифтов. А цифру минимальной гарантированной процентной ставки банки обяжут указать в квадратной рамке в правом верхнем углу первой страницы договора.

Если договор гражданин будет подписывать дистанционно с помощью электронной подписи, то финансовое учреждение обязано будет сначала получить подтверждение, что гражданин ознакомился с содержанием таблицы и минимальным значением ставки.

Что еще важного для людей есть в документе? Информация из таблицы по каждому вкладу должна быть размещена на стендах в его офисах и на его сайте.

Мнение Центробанка

"Законопроектом предлагается установить табличную форму договора банковского вклада, а также обеспечить раскрытие ключевой информации для вкладчика на этапе заключения договора. Внедрение аналогичных подходов на рынке потребительского кредитования позволило повысить информированность заемщиков и упростило возможность сравнения предложений разных кредиторов. С учетом изложенного Банк России поддерживает данную законодательную инициативу, направленную на обеспечение информирования и защиту прав вкладчиков, а также на снижение рисков введения в заблуждение потребителей", - сообщили корреспонденту "РГ".

Подготовил Роман Маркелов