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03.08.2020 19:03
Рубрика: В мире

Бельгия установила рекорд существования без полноценного правительства

Текст: Юрий Когалов

Бельгия существует без полноценного правительства уже 591 день, что является новым рекордом в истории страны. Отсчет ведется с 21 декабря 2018 года, когда король бельгийцев Филипп принял отставку кабинета министров во главе с премьером Шарлем Мишелем. Тогдашнее правительство не могло больше существовать после выхода из коалиции самой влиятельной в ее составе правой партии "Новый фламандский альянс" из-за разногласий по миграционному пакту ООН.

Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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Монарх попросил председателя правительства остаться исполнять обязанности до мая 2019 года, когда должны были состояться новые выборы. Однако прошедшее голосование не решило политический кризис, а усугубило его. Раскол между фламандцами и валлонами стал еще глубже. Депутаты так и не смогли договориться, кто должен сформировать новое правительство, из-за политической раздробленности парламента все переговоры провалились.

Шарль Мишешь окончательно отошел от внутренних дел в октябре 2019 года (его тогда выдвинули на пост председателя Европейского совета), а его место во главе кабинета министров с урезанными полномочиями заняла Софи Вильмес. В настоящее время она возглавляет уже второе правительство, но все такое же неполноценное. Хотя оно и имеет весь набор полномочий, у него лишь одна задача - противостояние коронавирусу.

Стоит отметить, что предыдущий рекорд существования Бельгии без правительства продержался менее 10 лет. С отставки кабмина во главе с Ивом Летермом в апреле 2010 года и до назначения на пост премьер-министра Элио ди Рупо в декабре 2011 года прошло 589 дней.

Сколько продлится новый период неопределенности, неизвестно. Однако бельгийские партии не так давно начали обсуждать возможность формирования большой коалиции, которая позволила сформировать полноценный кабинет министров.

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