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03.08.2020 18:40
Рубрика: Общество

Врача заказывали?

Бюджетных мест в российских вузах станет больше
Текст: Мария Агранович
Российская газета - Федеральный выпуск № 170(8224)
Министерство науки и высшего образования завершило распределение контрольных цифр приема (бюджетных мест) на будущий 2021/2022 учебный год. Всего вузам выделено более 576 тысяч мест. К общему объему добавлено около 48 тысяч бюджетных мест, из которых 33,7 тысяч - для бакалавров и специалистов. Фокус - на потребностях региональных вузов.
В приоритете подготовка медицинских кадров: вузы Минздрава получат в 2021/22 году 43,4 тысячи бюджетных мест. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ В приоритете подготовка медицинских кадров: вузы Минздрава получат в 2021/22 году 43,4 тысячи бюджетных мест. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
В приоритете подготовка медицинских кадров: вузы Минздрава получат в 2021/22 году 43,4 тысячи бюджетных мест. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

По словам министра Валерия Фалькова, в регионах есть запрос на подготовку учителей, врачей и IT-специалистов. В целом по стране произойдет увеличение бюджетных мест на 9 процентов. И вплоть до 2024 года контрольные цифры будут расти.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Где самый большой рост? Это уже известно. Среди регионов-лидеров - Новгородская область, Еврейская АО, Республика Марий Эл, Белгородская область.

Названы и направления, которые в авангарде. Так, в первую очередь увеличение "бюджета" коснется направлений, так или иначе связанных с развитием цифровой экономики. На 18 процентов по сравнению с 2020 годом вырастет число бесплатных мест по математике и механике, компьютерным и информационным наукам, информатике, информационной безопасности, электронике, радиотехнике. Всего здесь выделено 73,8 тысячи дополнительных мест.

Больше мест дадут будущим педагогам - 75,6 тысячи.

Одним из приоритетов стала подготовка квалифицированных медицинских кадров. Не ответить на запрос нельзя: вузы, подведомственные минздраву, получат 43,4 тысячи мест. Это на 20 процентов больше, чем в нынешнем году.

Вузам минкультуры выделено 8,2 тысячи бюджетных мест, что также больше существующих показателей.

Напомним: уже с этого года минобрнауки распределяет места по новой методике. Сначала ведомство рассчитывает общие контрольные цифры приема (КЦП) по укрупненным группам специальностей и направлений, учитывая потребности регионов в кадрах.

В первую очередь увеличение "бюджета" коснется направлений "Информационные технологии", "Педагогика" и "Медицина"

Потом вносят предложения так называемые центры ответственности: отраслевые министерства, госкорпорации, ассоциации вузов. После свои объемы КЦП формируют в регионах. Потом все сводится вместе и получается максимально объективная картина.

Обязательно учитывается потенциал университета и успешность его выпускников, научные исследования.

Между тем, в этом учебном году, до начала которого уже меньше месяца, в российских вузах также появятся дополнительные места - 11,4 тысячи.

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
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Позиция минобрнауки известна: как минимум половина выпускников школ должны быть обеспечены бюджетными местами.

- По прогнозам, до 2030 года количество выпускников школ будет расти. Поэтому сейчас мы увеличиваем места, в первую очередь, для школьников, то есть для будущих бакалавров и специалистов, - пояснил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев. - С 2022-2023 года начнем активно добавлять места в магистратуру и аспирантуру.

Все вузы уже в понедельник должны были опубликовать на своих сайтах информацию о том, на каких направлениях подготовки появятся дополнительные бюджетные места в этом, 2020/2021 учебном году.

Комментарии

Алла Калинина, врио ректора Волгоградского госуниверситета:

- В этом году в ВолГУ повышенный интерес абитуриентов к образовательным программам магистратуры IT-профиля. Среди направлений бакалавриата также высок интерес к направлениям, связанным с IT и информационной безопасностью: "Программная инженерия", "Математическое обеспечение и администрирование информационных систем", "Информационная безопасность". Особой популярностью пользуются новые специальности, на которые в этом году впервые выделены бюджетные места: "Судебная и прокурорская деятельность", "Радиоэлектронные системы и комплексы". Неожиданно очень большое количество заявлений о приеме буквально с первых дней было подано на направление "История".

Эдуард Галажинский, ректор Томского государственного университета:

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Как будут работать школы в новом учебном году

- Томский регион прежде всего нуждается в приращении фундаментальных и прикладных специалистов. Именно поэтому в бакалавриате ТГУ в этом году появились дополнительные места по таким направлениям, как физика, информационные системы и технологии, программная инженерия, инноватика. Это позволит нам расширить подготовку специалистов, способных создавать новые технологии и продукты, необходимые для того, чтобы вывести Россию на новый технологический уровень. Отмечу, что на дополнительные бюджетные места могут претендовать не только граждане РФ, но и ребята из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Беларуси, а также наши соотечественники, проживающие за рубежом.

Вадим Косьянов, ректор Российского государственного геолого-разведочного университета им. Серго Орджоникидзе (МГРИ):

- МГРИ - единственный в России вуз, специализирующийся в области геологоразведки, координирует работу почти 30 российских вузов и геологических факультетов. Все образовательные программы университета связаны с подготовкой кадров для недропользования, поэтому и спрос на направления подготовки групп "Науки о земле" и "Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело, геодезия" всегда остается традиционно высоким. Также востребованы информационные технологии. У предприятий, связанных с добычей и переработкой драгоценных металлов, растет спрос на специалистов МГРИ в области минералогии, геммологии и геохимии.

Общество Образование Правительство Минобрнауки

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