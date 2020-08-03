Миллионы американцев оказались под угрозой выселения из своих домов с окончанием моратория на выплату займов и повышение арендной платы со стороны государства во время коронавирусного кризиса.

Этот мораторий был введен в действие в марте с началом пандемии, чтобы избежать социальных потрясений. В основном это касалось жильцов, живущих в домах, оплачиваемых за счет гарантированного государством займа. Этот шаг помог защитить интересы владельцев и съемщиков почти 12 миллионов домов, уточняет Washington Post. Теперь же, по данным инвестиционной компании Stout Risius Ross, с окончанием моратория выселение угрожает не менее 17 миллионам американских домохозяйств.

На днях прекращается действие других экономических мер, принятых во время пандемии Белым домом. Они, в частности, предусматривали еженедельную помощь в размере 600 долларов для получателей пособий по безработице. Этими безвозвратными судсидиями воспользовались не менее 30 миллионов безработных американцев. В конгрессе продолжаются острые дискуссии о расширении этой помощи, однако республиканцы и демократы во время дебатов, которые продолжались вторую половину июля, так и не достигли соглашения, в результате финансовая помощь безработным оказалась заморожена на неопределенный срок. По мнению экспертов, уже в первой половине августа ситуация в сфере недвижимости может стать взрывоопасной. По данным телеканала CNBC, в конечном счете потерять крышу над головой рискуют более 40 миллионов американцев.