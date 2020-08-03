Более ста человек скончались после употребления алкоголя в Индии

В индийском штате Пенджаб растет число скончавшихся в результате употребления некачественного алкоголя. Согласно последним данным, жертвами контрафакта стали 104 человека. Местные власти не исключают, что погибших от суррогата может быть больше.

Как пишет газета The Times of India, полиция уже арестовала 25 человек, подозреваемых в изготовлении и торговле некачественными спиртными напитками. Первые пять смертей были зафиксированы неделю назад в двух деревнях в округе Тарн Таран. Затем сообщения о летальных исходах стали поступать из других населенных пунктов.

Предварительная экспертиза контрафактного алкоголя показала присутствие в нем ядовитого денатурированного спирта, используемого в лакокрасочных работах.