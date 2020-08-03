Британцы смогут пообедать в ресторанах с 50-процентной скидкой

В Британии сегодня можно пообедать за половину цены. И не только сегодня, но и все последующие четыре недели подряд.

Такую щедрость проявило правительство Соединенного Королевства, разработавшее стратегию спасения ресторанов и пабов, оставшихся без посетителей, а стало быть и без финансовой выручки на весь период карантина. Проект под названием "Ешьте, чтобы помочь" будет работать на протяжении всего месяца три дня в неделю - с понедельника по среду включительно - в 72 тыс. заведений, в том числе в сетевых гигантах: Pizza Express, Costa Coffee, McDonald's и Nando's. Они оказались в столь же плачевном положении, как и их менее известные "собратья" по бизнесу.

В чем же заключается проект спасения утопающих? В том, что посетителям ресторанов и кафе предлагается 50-процентная скидка за обед. Правда, она не может превышать десяти фунтов стерлингов на одного человека. Не подразумевается и скидка на алкоголь. Скидкой можно пользоваться сколько угодно в указанные дни. Противники проекта "Ешьте, чтобы помочь" опасаются, что отдельные недобросовестные заведения будут кормить народ "нездоровой" едой, что спровоцирует ожирение.

Простоявшие без клиентов почти четыре месяца кафе и рестораны Британии сегодня с энтузиазмом принимают идею обслуживания клиентов с предоставлением скидки. Как заявил канцлер казначейства Риши Сунак, проект "Ешьте, чтобы помочь" прежде всего нацелен на сохранение рабочих мест 1,8 млн шеф-поваров, официантов и рестораторов. Обед со скидкой должен окупить себя как для заполучившего скидку посетителя, так и для индустрии ресторанов в целом. Заработавший на минувшей неделе сайт "Ешьте, чтобы помочь", предоставляющий информацию о проекте, посетили уже 3,3 миллиона британцев.

Однако не все жители Альбиона в восторге от новации. Опасения касаются здоровья нации, а поэтому особый скепсис вызывает у критиков вероятный наплыв едоков в ресторанчики, предлагающие продукты, которые не соответствую стандартам здорового питания. Активисты "Национального Форума ожирения" уверены, что программа "Ешьте, чтобы помочь" открывает зеленый свет пропаганде нездоровой еды.