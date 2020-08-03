Британии грозит нехватка продовольствия из-за пандемии

Пандемия коронавируса ураганом пронеслась по британским магазинным полкам, обострив проблему нехватки еды для миллионов людей по всей стране. И, как предупреждают члены парламентского Комитета по окружающей среде, продовольствию и сельским делам, ситуация может усугубиться еще сильнее из-за Brexit и экологических проблем.

Еще в марте COVID-19 наглядно показал, насколько хрупки цепи продовольственных поставок в Альбионе. Спрос на еду из так называемых пищевых банков вырос тогда на рекордный 81 процент. Особенно пострадали дети: продукты из благотворительных организаций стали получать аж на 122 процента больше маленьких британцев, чем в марте прошлого года.

Но теперь к коронавирусу может добавиться развод с Европой без какой-либо сделки, что для Соединенного Королевства рискует обернуться самой настоящей пищевой катастрофой, предупреждают парламентарии. Как отмечает агентство Bloomberg, Лондон завозит из Евросоюза почти треть всей своей импортной пищевой продукции и особенно сильно зависит от европейских овощей и фруктов. Однако торгового соглашения, которое устраивало бы обе стороны, как не было, так и нет. И все больше экспертов склоняются к тому, что его, скорее всего, и не будет. Как пишет испанская газета El Pais, за Лондоном не замечается какого-либо сильного желания прийти наконец к договоренности с ЕС. Кроме того, в Брюсселе с каждым днем крепнет убеждение, что после Brexit британцы отнюдь не станут для Европы привилегированными и близкими партнерами. Напротив, европейские чиновники подозревают Британию в намерении стать агрессивным конкурентом ЕС, а потому не исключают, что отношения двух сторон могут испортиться еще сильнее и торговлю между ними в итоге будут регулировать правила Всемирной торговой организации.

Но пока переговоры продолжаются, и парламентарии настоятельно рекомендуют британскому правительству назначить министра по продовольственной безопасности, который бы смог подготовить Альбион к любому исходу. В особенности депутатов беспокоит судьба нуждающегося населения страны - от безработных и бездомных до школьников из малоимущих семей. Ими будущий министр должен будет заняться в первую очередь.