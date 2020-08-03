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03.08.2020 19:20
Рубрика: Власть

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Через портал госуслуг можно будет обратиться в органы власти
Текст: Ирина Алпатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 170(8224)
С жалобами и предложениями в адрес центральных органов власти можно будет обратиться через единый портал госуслуг. Такой эксперимент предлагает провести в этом году минкомсвязь.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

"На отправку обращений, их рассмотрение и обратную связь требуются огромные ресурсы со стороны органов власти", - отмечают в минкомсвязи. Граждане ежегодно направляют не менее 10 млн писем в 250 тысяч органов власти и госорганизаций. Эксперимент, предложенный министерством, сделает процесс обработки обращений быстрее и эффективнее.

Граждане ежегодно направляют не менее 10 млн писем в 250 тысяч органов власти и госорганизаций

На первом этапе, с 30 августа по 30 декабря, из своего личного кабинета на портале госуслуг можно будет обратиться в минздрав, ЦБ РФ, минпросвещения и Фонд обязательного медицинского страхования. Для этого достаточно иметь подтвержденную учетную запись и дать согласие на обработку персональных данных.

Пока перед минкомсвязью стоит задача проработать схему взаимодействия с госорганами и определить пилотные регионы для ее апробации.

Работа с обращениями граждан регулируется законом от 2006 года. Заявления, предложения и жалобы, поступающие в ведомства, обрабатываются до 30 дней с момента их регистрации - с учетом цифровизации это слишком долго. К тому же далеко не все органы власти внедрили сервисы онлайн-подачи обращений.

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