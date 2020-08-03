Число нарушителей на ЕГЭ снизилось на 30%

Число нарушителей на ЕГЭ-2020 года снизилось на 30% по сравнению с прошлым годом. Об этом на пресс-конференции рассказал врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

- В этом году у наc количество удаленных - 850 участников: за использование мобильных телефонов, шпаргалок, микронаушников, справочных материалов, - рассказал Анзор Музаев. - По сравнению с 2019 годом у нас сокращение удаленных на 30%.

По данным Рособрнадзора, за мобильники удалили 291 человека, за шпаргалки - 290 человек, за иные нарушения - 69 человек.