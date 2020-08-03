Цифровизация повышает эффективность промышленных предприятий

Беспилотные мобильные краны, разгружающие рулонную сталь, упорядоченно работают в цехе горячего цинкования завода холодной прокатки китайской металлургической компании Baoshan Iron & Steel Co., Ltd (Baosteel) в Шанхае. Благодаря цифровизации производства цех теперь не требует ручного обслуживания и обеспечивает функционирование гигантского завода без остановок в течение всего дня.

"Модернизированный интеллектуальный беспилотный цех способен повысить производительность труда и объем производства на 30 и 20 процентов соответственно", - рассказал сотрудник завода холодной прокатки. Интеллектуальное производство стало мощным оружием предприятий для повышения качества и эффективности производства и обеспечило стабильность их работы во время эпидемии COVID-19.

Беспилотный цех - это лишь миниатюра ускоренной цифровизации всего производственного сектора Китая. Согласно "Белой книге о развитии цифровой экономики Китая (2020)", опубликованной 3 июля Китайской академией информационных и коммуникационных технологий (CAICT), цифровая промышленность КНР в прошлом году активно развивалась. Цифровые технологии играют все большую роль в ускорении роста и повышении эффективности традиционных отраслей. За счет применения цифровых технологий промышленные предприятия получили в прошлом году 28,8 триллиона юаней (4,12 триллиона долларов) добавленной стоимости - на 16,8 процента больше, чем годом ранее.

За этой цифрой стоит глубокая интеграция традиционных отраслей и новых технологий.

В июне в глубине гор Люйлян провинции Шаньси на севере Китая после трехмесячной работы сотрудников китайской телекоммуникационной компании China Unicom в угольной шахте Панпанта была установлена последняя базовая станция 5G. Теперь более 100 километров стволов шахты покрыто сетью 5G. Она в значительной степени повышает безопасность и эффективность горных работ. "Благодаря 5G мы теперь можем записывать видео в шахтах, управлять оборудованием и проводить интеллектуальный анализ работы. Мечта об интеллектуальной добыче руд воплотилась в реальность", - поделился сотрудник компании Huozhou Coaland Electricity Group, ведущей разработку руд в шахте Панпанта.

Информационные технологии нового поколения, в том числе 5G и искусственный интеллект, приносят пользу не только горнодобывающей промышленности, но и многим другим промышленным отраслям. К концу прошлого года 41,7 процента производственного оборудования и 49,5 процента ключевых производственных процессов китайских предприятий были оцифрованы, а 41 процент цифровых устройств этих предприятий был подключен к интернету. Кроме того, в 69,3 процента научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ промышленных предприятий используются цифровые инструменты. Все это обеспечило мощную поддержку глубокой цифровой трансформации производственного сектора.

Цифровые инструменты меняют не только крупную промышленность, но и малые и средние предприятия (МСП). Одно из них - компания по производству одежды Qingdao Huanqiu Garments в провинции Шаньдун на востоке Китая. "Сотрудничая с платформой COSMOPlat (результат независимых разработок компании Haier, предоставляет креативное комплексное решение для массовой персонализации - Ред.), мы создали специализированную сервисную платформу. Это позволило нам получать индивидуальные заказы со всего мира", - сообщил генеральный директор компании Ян Чжицян.

В производственном цеху компании Systems Co., Ltd. в городе Чунцине рабочие производят электропровода для автомобилей. Фото: Фонд фотографии Жэньминь Жибао

COSMOPlat отражает усилия промышленных интернет-платформ Китая, оказывающих китайским МСП поддержку в переходе к цифровизации. Статистика показывает, что в прошлом году добавленная стоимость промышленного интернета в Китае достигла 2,13 триллиона юаней, что на 47,3 процента больше в годовом выражении. В том числе внедрение промышленного интернета в различных сегментах промышленности увеличило масштаб экономики на 1,6 триллиона юаней, а его роль в содействии экономическому развитию всей страны стала еще заметнее.

За цифрой 28,8 триллиона юаней стоят новые бизнес-модели и высокая жизнеспособность предприятий. Quad Talent, поставщик решений для цифровой трансформации бизнеса, недавно запустил для китайского производителя обуви Topscore маркетинговую программу для демонстрации в прямом эфире на площадке интернет-магазина Taobao процесса изготовления обуви на производственной линии. После поступления заказа завод немедленно запускает производство, процесс которого виден закупщику. "Таким образом, невидимые барьеры между производителем и клиентом были устранены", - рассказал исполнительный директор компании Quad Talent Минь Ваньли.

Ускоренная интеграция информационных технологий нового поколения и производственного сектора способствует появлению новых продуктов, моделей и форматов бизнеса. Согласно статистике, 35,3 процента китайских предприятий по всей стране запустили производство на основе взаимодействия в Сети, 25,3 процента - сервисное производство, 8,1 процента перешли к индивидуализации заказов.

"Производственный сектор, применяющий информационные технологии во всей цепочке, становится новой площадкой для развития цифровой экономики Китая", - отметил директор Института исследования цифровой экономики CAICT Сунь Кэ.

По материалам газеты "Жэньминь Жибао"