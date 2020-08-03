Дополнительный период ЕГЭ запланирован на весну 2021 года

Следующий дополнительный период сдачи ЕГЭ запланирован на весну 2021 года. Об этом на пресс-конференции рассказал врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

- Следующий дополнительный срок будет весной. Надеемся, уже не будет никаких переносов, - рассказал Анзор Музаев. - В конце марта - середине апреля. После Нового года посмотрим, будем принимать новое расписание, определимся, есть ли смысл передвинуть даты.

По его словам, весной, как правило, ЕГЭ сдают выпускники прошлых лет, ребята-спортсмены, которые ездят на соревнования, и ребята с ограниченными возможностями здоровья.

Также Анзор Музаев рассказал, что выпускники сдали ЕГЭ-2020 "как обычно".

- Вся обработанная статистика говорит о том, что экзамен прошел ровно, объективно, - рассказал он.

Так, в 2020 году два человека набрали 400 баллов по четырем предметам. Также было 533 ребят - 200-балльников (по двум предметам), и 26 человек - 300-балльников (по 3 предметам).