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03.08.2020 11:48
Рубрика: Общество

Дополнительный период ЕГЭ запланирован на весну 2021 года

Текст: Ксения Колесникова
Следующий дополнительный период сдачи ЕГЭ запланирован на весну 2021 года. Об этом на пресс-конференции рассказал врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

- Следующий дополнительный срок будет весной. Надеемся, уже не будет никаких переносов, - рассказал Анзор Музаев. - В конце марта - середине апреля. После Нового года посмотрим, будем принимать новое расписание, определимся, есть ли смысл передвинуть даты.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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По его словам, весной, как правило, ЕГЭ сдают выпускники прошлых лет, ребята-спортсмены, которые ездят на соревнования, и ребята с ограниченными возможностями здоровья.

Также Анзор Музаев рассказал, что выпускники сдали ЕГЭ-2020 "как обычно".

- Вся обработанная статистика говорит о том, что экзамен прошел ровно, объективно, - рассказал он.

Так, в 2020 году два человека набрали 400 баллов по четырем предметам. Также было 533 ребят - 200-балльников (по двум предметам), и 26 человек - 300-балльников (по 3 предметам).

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