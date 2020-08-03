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03.08.2020 21:02
Рубрика: В мире

Экс-король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну

Текст: Юрий Когалов
Почетный король Испании Хуан Карлос I принял решение покинуть страну, чтобы оградить своего сына Филиппа VI от скандалов, которые преследуют его в последнее время, и дать тому возможность царствовать без лишних проблем.
Фото: Daniel Perez/Getty Images Фото: Daniel Perez/Getty Images
Фото: Daniel Perez/Getty Images

Как отмечается в письме, адресованном нынешнему монарху от его отца, Хуан Карлос I был королем Испании в течение почти 40 лет и "всегда хотел лучшего для страны и для короны". В связи с этим он выразил готовность "внести максимальный вклад в облегчение осуществления функций" своего преемника, что стало необходимым на фоне скандалов, порожденных определенными событиями личной жизни Хуана Карлоса I. "Мое наследие и мое достоинство требуют этого от меня"", - написал почетный король.

Фото: Burak Akbulut/Anadolu Agency via Getty Images
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"Год назад я выразил свою волю и желание прекратить осуществление публичной деятельности. Теперь я сообщаю о своем обдуманном решении переехать за пределы Испании", - отмечается в письме отца к сыну. Куда он намерен отправиться, не сообщается.

Как отметили в королевском доме, Филипп VI поблагодарил отца за принятое решение и отметил "историческую важность, которую имело его правление".

Напомним, Хуан Карлос I отказался от престола в пользу своего сына в июне 2014 года, но сохранил титул почетного короля. Свое решение он тогда принял в связи с проблемами со здоровьем, после нескольких операций на бедре он с трудом мог передвигаться. К тому же уже тогда имидж Хуана Карлоса I несколько пошатнулся из-за ряда скандалов.

Так, в 2012 году Хуан Карлос I, будучи председателем испанского отделения Фонда защиты дикой природы WWF, принял участие в охоте на слонов в Ботсване, в то время как в его стране в разгаре был экономический кризис. Такое поведение возмутило испанских "зеленых". К тому же у него появились внебрачные дети, потребовавшие признать отцовство.

И это при том, что репутация королевского дома и так была запятнана историей с хищением и отмыванием денег, в которой был замешан зять Хуана Карлоса I Иньяки Урдангарин (в настоящее время от отбывает срок в тюрьме). С этой проблемой пришлось разбираться уже Филиппу VI, ему пришлось лишить свою сестру Кристину и ее мужа титула герцога и герцогини Пальмских.

Информация о нелегальной деятельности Хуана Карлоса I и счетах в Швейцарии появилась уже давно, но сейчас скандал достиг своего пика. В прессу попали откровения его бывшей любовницы.

Сведения о прошлом 82-летнего бывшего главы государства вызвали недовольство в обществе. А председатель правительства Педро Санчес не исключил возможности внесения изменений в конституцию страны, чтобы ограничить неприкосновенность короля.

Фото: Comunidad de Madrid via Getty Images
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Кстати, в марте этого года король Филипп VI решил официально отказаться от наследства, которое мог бы получить от своего отца Хуана Карлоса I, а также лишил его средств из бюджета королевского двора после того, как в СМИ попала информация, что экс-глава государства получил около 65 миллионов евро от Саудовской Аравии.

Вся эта череда скандалов вынудила Хуана Карлоса I принять столь важное решение. Но под вопросом теперь остается судьба его супруги королевы Софии. Пока нет никакой информации, отправится ли она на границу со своими мужем или останется в Испании поддерживать Филиппа VI.

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