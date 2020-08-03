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03.08.2020 04:31
Рубрика: Кинократия

Эксперты озвучили сумму кинопроката за первые выходные августа

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

Триллер Фрэнсиса Аннана "Побег из Претории" возглавил прокат в России и СНГ. По предварительным данным, сборы за выходные составили 5,43 миллиона рублей.
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"На втором месте комедийный боевик Питера Сигала "Мой шпион", собравший за выходные 4,89 миллиона рублей. На третьем - российская комедия Евгения Шелякина "Хэппи-энд". Этому фильму удалось собрать 2,6 миллиона рублей", - данные приводит портал kinobusiness.com.

Четвертую строчку по сборам за выходные занимает работа Ханно Ольдердиссена "Лесси. Возвращение домой" (1,52 миллиона рублей). А замыкает пятерку лидеров фильм режиссера Харольда Холсчера под названием "Отдай свою душу", собравший 1,26 миллиона рублей за выходные.

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