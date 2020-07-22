Новая роль британца - Тим Дженкин, реально существующий человек, политический активист, борец за права чернокожих в ЮАР в годы режима апартеида. Вместе с другом и соратником Стивеном Ли (ещё один Дэниел - Уэббер) он загремел за решётку за распространение агитационных материалов, для чего они избрали оригинальный и довольно провокационный способ. Тима приговорили к двенадцати годам, Стивена - к восьми. Однако мириться с судьбой молодые люди не стали и, отбывая заключение вместе, организовали побег, несмотря на то, что их тюрьма в Претории считалась идеально охранявшейся.

К Дженкину и Ли присоединился ещё один зек - Алекс Мумбарис, но в фильме его по каким-то причинам заменили вымышленным героем с другими именем и изменёнными деталями биографии. Конечно, документальной точности от драмы никто не требует - и её, строго говоря, никто и не пытается соблюдать, но художественные допущения должны как-то способствовать увеличению степени увлекательности материала. Но этого не происходит, и с увлекательностью у ленты "Побег из Претории" большие проблемы.

Большую часть фильма Тим с лицом обросшего кустистой бородой Редклиффа самозабвенно выпиливает ключи из дерева, потом тестирует их, потом прячет, потом снова выпиливает - и так далее. Тюремная жизнь не требует от Дженкина и его приятелей слишком много внимания, лишь иногда вторгаясь в их уютный конспиративный мирок хамскими выходками расистов-охранников. Но не то чтобы слишком бесцеремонно - особенно по меркам "самой строгой тюрьмы для белых". Вдобавок юношей покровительственно опекает легендарный политбоец, товарищ самого Манделы Денис Голдберг (Иэн Харт).

Фильм задуман как гимн свободолюбию, но не слишком в этом качестве преуспевает. Предполагается, что стремление к освобождению из заключения по несправедливому приговору должно рифмоваться с убеждениями белых парней, мечтающих о расовом равенстве (про конъюнктуру забывать никогда не надо), но разглядеть это можно только при очень большом желании. Потому что "Побег из Претории" выглядит как усреднённый фильм на заданную тему, похожий на всех предшественников сразу - только хуже. При этом совершенно теряется важность того, справедливо они сидят или нет.

В "Побеге из Алькатраса" герой Клинта Иствуда - обычный уголовник, грабитель Фрэнк Моррис, ни о какой свободе для кого-то, кроме себя, не мысливший. Тем не менее Дону Сигелу удалось снять отличную и нескучную ленту, где антигерой по всем понятиям превращается в героя, за которого искренне переживаешь. За компанию, возглавляемую Рэдклиффом, переживаешь с трудом - слишком уныло и монотонно проходит их подготовка, да и сами они большого интереса не вызывают.

Причём самого Дэниела винить в этом бессмысленно: он-то выкладывается, по своему обыкновению, по полной, ежеминутно тараща свои безумные глазища, а небритый хиппарь с напильником вполне вписывается в коллекцию причудливых образов актёра - где-то между страдающим метеоризмом трупом и обалдевшим гиком в халате поверх трусов с прибитыми к рукам пистолетами. Но больше в "Побеге из Претории" смотреть особо не на что.

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