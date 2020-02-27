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Рэдклифф, тапки, два ствола

"Пушки акимбо": мальчик, который выживает

Рецензии
    27.02.2020, 19:00
Текст:   Дмитрий Сосновский
Новозеландец Джейсон Ли Хауден до недавних пор был весьма востребованным мастером спецэффектов - он успел поработать, в частности, над трилогией "Хоббит", киновселенной Marvel и последней "Планетой обезьян". Всё серьёзно то есть. А пять лет назад он дебютировал в режиссуре фильмом "Смертельный оргазм", приложив свои визионерские таланты и навыки к тому, к чему на самом деле лежит его душа. А лежит она к оголтелому кровавому трэшу, обильно приправленному чёрным юмором. Второе его полнометражное детище - свежевышедшие "Пушки акимбо" - абсолютно легитимный наследник первенца. Разве что чуть более амбициозный.

Типичный нёрд и неудачник Майлз просиживает штаны в компании, разрабатывающей дурацкую мобильную игру про белочку, а досуг проводит в своём загаженном гиковском пристанище, мечтая о бывшей девушке и часами толсто тролля других бездельников в чате экстремального подпольного развлечения под названием "Скизм". Это такое реалити-шоу, участники которого жестоко крошат друг друга в реальной жизни, за чем с удовольствием и улюлюканьем наблюдают онлайн многочисленные моральные уроды. Как ни странно, полиция в этом удивительном мире тоже есть, хотя нетрудно догадаться, какое место она занимает в структуре общества.

Фото: kinopoisk.ru
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Конечно, Майлз (Дэниел Рэдклифф) в конце концов крепко дошучивается - в его квартиру вламываются вооружённые и причудливо одетые люди с явным намерением безответственного весельчака проучить. Намерение тут же реализовывается, и бедолага через некоторое время обнаруживает себя на полу с приколоченными - буквально - к рукам пистолетами. Преодолевая связанные с последним обстоятельством неудобства (а их он встретит ещё немало - начиная с отправления естественных нужд и заканчивая демонстрацией мирных намерений копам), он кое-как включает смартфон и выясняет, что угодил в систему "Скизма", где ему предстоит насмерть сразиться с самой крутой и опасной ветераншей.

Упорство и последовательность, с которыми Рэдклифф ликвидирует в глазах общественности остатки памяти об образе юного волшебника в мантии, поистине достойны восхищения. В этом он соревнуется с товарищем по несчастью Элайджу Вуда (борьба в разгаре - сегодня же с ним выходит другой занятный фильм "не для всех" "Иди к папочке" - тоже, кстати, сделанный новозеландцами). То страдающим метеоризмом трупом обернётся, то наци-скинхедом заделается. Теперь вот бегает с оружием по улицам мегаполиса в домашнем халате поверх трусов и восхитительно идиотских тапках в виде тигриных лап. Прикид, что и говорить, эффектный - недаром он произвёл фурор в соцсетях задолго до премьеры. Немного жаль, что во втором акте ему всё же удаётся привести себя в более-менее приличный вид - с посторонней, естественно, помощью: мир не без добрых бомжей.

В роли противницы Майлза - новоявленная принцесса брутальной веселухи Самара Уивинг ("Няня", так называемый "Эксперимент "Офис" 2", "Эш против зловещих мертвецов", "Я иду искать"). Слегка перегруженная гримом, она с упоением отыгрывает эдакую бюджетную Харли Квинн, почти каждое своё появление в кадре сопровождая локальным армагеддоном. Понятное дело, судьба сводит этих двоих для противостояния реальному злу в лице администрации "Скизма", которую возглавляет экстравагантный персонаж замечательно переигрывающего - прямо как Козловский в родственном по духу "Хардкоре" - Неда Деннехи.

Фото: kinopoisk.ru
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С экшном, как и в "Хардкоре", в "Пушках" всё в полном порядке. Боевых сцен - в достатке, они динамичны, сочны, не лишены остроумия и изобретательности. А от обилия отсылок и пародий на всевозможный развлекательный масскульт то и дело рябит в глазах - находится место не только обязательным "Матрицам" с "Терминаторами", но и, скажем, бекмамбетовскому кинокомиксу "Особо опасен".

То же самое можно сказать о диалогах с монологами - от цитат буквально деваться некуда. Правда, нужно учитывать отечественные реалии: в процессе локализации реплики героев изрядно "обогатились" всяческими шутейками в диапазоне от бородатых анекдотов до современных мемасиков, излагаемых лексиконом перезрелых двачеров. Такая усердная адаптация порой провоцирует чувство неловкости - и, увы, не она одна.

"Пушки акимбо" шутят почти непрерывно и изо всех сил стараются казаться смешнее, чем на самом деле позволяет фантазия автора. Поэтому изрядный процент должных вызвать безудержный смех ситуаций и высказываний выстреливает "в молоко", звуча откровенно глуповато. Ещё глупее и неуместнее на этом фоне выглядит финальная нравоучительная речь Майлза - вот вы, мол, какие, интернет-зависимые отморозки, взгляните на себя со стороны и покайтесь, ибо грядёт. Будто без такого топорного проговаривания сатирический характер сюжета недостаточно очевиден.

На первый взгляд, странно упрекать создателей подобного проекта в нехватке чувства меры, но именно стремление во что бы то ни стало сделать из него беспрерывный праздник и одновременно наделить некой идейной осмысленностью несколько снижает огневую мощь "Пушек". Впрочем, и того, что от неё остаётся, более чем достаточно, чтобы с удовольствием провести эти полтора часа.

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