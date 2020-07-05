Фанаты "Гарри Поттера" присоединились к травле Джоан Роулинг

Крупные американские фанатские интернет-сообщества MuggleNet и The Leaky Cauldron, посвященные вселенной Гарри Поттера, персонажа септологии за авторством британской писательницы Дж.К. Роулинг, решили дистанцироваться от нее после скандала, связанного с ее высказываниями по вопросам гендерной идентичности. Об этом сообщает Variety.

В заявлении MuggleNet говорится о том, что Роулинг, используя свое особое положение и влияние, ставит под удар тех, кто находится в уязвимом положении. Это расходится с посланием о принятии и расширении прав и возможностей, содержащееся в созданных ею книгах, которые представляют огромную важность для сообщества поклонников Гарри Поттера.

MuggleNet признает, что выступить против того, кто на протяжении стольких лет вызывал восхищение - дело чрезвычайно трудное, однако не использовать фанатские интернет-платформы было бы большим упущением. Необходимо нейтрализовать "ущерб", причиненный писательницей. По мнению руководства портала, бесчисленное количество людей используют книги о Гарри Поттере и фан-фикшн для того, чтобы разобраться со своей собственной идентичностью, распространить любовь и принятие других. Отныне действия сообщества, объединенного интересом к Гарри Поттеру, станут более активными и о осознанными, так как единственная значимая цель - создание безопасного пространства, в котором всем рады.

Таким образом, проекты, имеющие многотысячную аудиторию благодаря Дж.К. Роулинг и написанному ей, решили в отдельных случаях применять "заклятие забвения": новости, касающихся других творческих проектов писательницы, а также основанного ей благотворительного фонда по-прежнему будут освещаться. А вот личная информация о писательнице, полученные ей награды, фотографии, а также все то, что непосредственно не имеет значения для "вселенной" Гарри Поттера, будет игнорироваться.

Среди мер предосторожности, которые будут введены в ближайшем будущем, значится появление хештега #JKR (своего рода черной метки) во всех публикациях, которые могут нанести вред кому-либо из читателей - те, кто более не хочет сталкиваться с какими-либо заявлениями Роулинг "не по делу", смогут отключить демонстрацию подобных публикаций.

Из других мер, которые будут действовать как в отношении сайтов сообществ, так и их аккаунтов в соцсетях, можно выделить: а) прекращение размещения ссылок на сайты, перенаправляющие посетителей в интернет-магазины, где можно купить работы писательницы, не связанные с "поттерианной"; б) прекращение размещения ссылок, ведущих на сайт писательницы; в) невозможность опубликовать фанарт, мемы, фотографии и прочие изображения, где может фигурировать человек, похожий на Джоан Роулинг; г) непринятие цитат писательницы о том, что выходит за пределы "поттерианы", а также отсутствие упоминания о побочных ее проектах; д) прекращение размещения новостных статей о Джоан Роулинг, если они не связаны с целями сообщества, остальные материалы будут помечены вышеприведенным тегом, предупреждающем об "опасности".

MuggleNet’s one and only concern is to create a safe community where all feel welcome. This means continuing to be comprehensive in our coverage while making changes to ensure that this content is accessible to those who want to interact with it, not forced upon those who do not. pic.twitter.com/dnJp56aq6D — MuggleNet: #1 Wizarding World Resource Since 1999 (@MuggleNet) July 1, 2020

Мнения читательской аудитории в отношении тяжести содеянного Роулинг разделились, однако, нередкими стали и радикальные реакции, например, предать огню или забвению все, написанное Роулинг:

J.K. Rowling has been known to make incendiary and discriminatory remarks about the transgender community...how does this bode for Harry Potter fanatics? Read Alice Stephens' article below!#HarryPotter#JKRowling#TransIsBeautifulhttps://t.co/eX9vvVQI3J — The GrassRoute (@The_GrassRoute) July 3, 2020

i have owned a copy of the first Harry Potter book but have never read it before (i was guilted into believing that they were sinful as a child lmao) but jk rowling is a bad person. should i — kellen abner (@kellen_abner_) July 2, 2020