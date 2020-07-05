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Фанаты "Гарри Поттера" присоединились к травле Джоан Роулинг

Новости
    05.07.2020, 16:43
Текст:   Юлия Авакова

Крупные американские фанатские интернет-сообщества MuggleNet и The Leaky Cauldron, посвященные вселенной Гарри Поттера, персонажа септологии за авторством британской писательницы Дж.К. Роулинг, решили дистанцироваться от нее после скандала, связанного с ее высказываниями по вопросам гендерной идентичности. Об этом сообщает Variety.

Фото: AFP PHOTO / ALBERTO PIZZOLI
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В заявлении MuggleNet говорится о том, что Роулинг, используя свое особое положение и влияние, ставит под удар тех, кто находится в уязвимом положении. Это расходится с посланием о принятии и расширении прав и возможностей, содержащееся в созданных ею книгах, которые представляют огромную важность для сообщества поклонников Гарри Поттера.

MuggleNet признает, что выступить против того, кто на протяжении стольких лет вызывал восхищение - дело чрезвычайно трудное, однако не использовать фанатские интернет-платформы было бы большим упущением. Необходимо нейтрализовать "ущерб", причиненный писательницей. По мнению руководства портала, бесчисленное количество людей используют книги о Гарри Поттере и фан-фикшн для того, чтобы разобраться со своей собственной идентичностью, распространить любовь и принятие других. Отныне действия сообщества, объединенного интересом к Гарри Поттеру, станут более активными и о осознанными, так как единственная значимая цель - создание безопасного пространства, в котором всем рады.

Таким образом, проекты, имеющие многотысячную аудиторию благодаря Дж.К. Роулинг и написанному ей, решили в отдельных случаях применять "заклятие забвения": новости, касающихся других творческих проектов писательницы, а также основанного ей благотворительного фонда по-прежнему будут освещаться. А вот личная информация о писательнице, полученные ей награды, фотографии, а также все то, что непосредственно не имеет значения для "вселенной" Гарри Поттера, будет игнорироваться.

Фото: youtube.com/ Netflix
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Среди мер предосторожности, которые будут введены в ближайшем будущем, значится появление хештега #JKR (своего рода черной метки) во всех публикациях, которые могут нанести вред кому-либо из читателей - те, кто более не хочет сталкиваться с какими-либо заявлениями Роулинг "не по делу", смогут отключить демонстрацию подобных публикаций.

Из других мер, которые будут действовать как в отношении сайтов сообществ, так и их аккаунтов в соцсетях, можно выделить: а) прекращение размещения ссылок на сайты, перенаправляющие посетителей в интернет-магазины, где можно купить работы писательницы, не связанные с "поттерианной"; б) прекращение размещения ссылок, ведущих на сайт писательницы; в) невозможность опубликовать фанарт, мемы, фотографии и прочие изображения, где может фигурировать человек, похожий на Джоан Роулинг; г) непринятие цитат писательницы о том, что выходит за пределы "поттерианы", а также отсутствие упоминания о побочных ее проектах; д) прекращение размещения новостных статей о Джоан Роулинг, если они не связаны с целями сообщества, остальные материалы будут помечены вышеприведенным тегом, предупреждающем об "опасности".

Мнения читательской аудитории в отношении тяжести содеянного Роулинг разделились, однако, нередкими стали и радикальные реакции, например, предать огню или забвению все, написанное Роулинг:

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