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03.08.2020 09:00
Рубрика: Экономика

Визитная карточка работодателя

Горняки Эльгинского угольного проекта получили целый ряд льгот от компании "А-Проперти"
Текст: Валерий Львов
Российская газета - Федеральный выпуск № 169(8223)
Начиная с четвертого квартала 2020 года работодатель компенсирует всем работникам Эльгинского угольного проекта и неработающим членам их семей ежегодную оплату авиабилетов к местам отдыха и обратно. Кроме того, северяне получат компенсации за санаторно-курортные и туристические путевки до 50 тысяч рублей в год или 100 тысяч рублей, если используют эту льготу один раз в два года. В социальный пакет входит также и оплата медицинского обследования и единовременная помощь в организации похорон. При рождении детей угольщики получают по 8 тысяч рублей и право на посещение бесплатных детских садов.
Компания "А-Проперти" приступает к реализации масштабной инвестиционной программы. Фото: Пресс-служба "А-Проперти"

Компания "А-Проперти", владельцем которой является известный российский бизнесмен и меценат Альберт Авдолян, приобрела 51% Эльгинского угольного комплекса, куда входят "Эльгауголь", "Эльга-Дорога" и "Эльга-Транс". По словам генерального директора ООО "УК "Эльга Уголь" Александра Исаева, залогом успешной работы комплекса станет новый соцпакет для сотрудников.

Кроме того, собственники намерены улучшить инфраструктуру поселка. Актуально и своевременно оказана помощь компанией местным властям в борьбе с пандемией.

"Мы понимаем свою социальную ответственность, - рассказывает Александр Исаев. - После приобретения Эльгинского угольного комплекса представители ООО "А-Проперти" безвозмездно перечислили пять миллионов рублей Нерюнгринской ЦРБ на ремонт спиральных компьютерных томографов, которые до этого времени находились в неисправном состоянии. Также больнице будет оказана дополнительная материальная помощь в размере более 5 млн рублей для реализации нацпроекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". Важно, чтобы наши сотрудники следили и поддерживали свое здоровье, поэтому было принято решение ежегодно компенсировать затраты на посещение физкультурно-оздоровительных секций, спортивных залов, бассейнов. Помимо этого, будет оказана единовременная материальная помощь сотрудникам, нуждающемся в ней, независимо от стажа их работы".

Эльгинское месторождение в Якутии - одно из крупнейших в мире по запасам высококачественного коксующегося угля, который является сырьем для металлургических заводов.

В начале 2020 г. была завершена сделка по приобретению ООО "А-Проперти" 51% ООО "Эльгауголь", ООО "Эльга-Дорога" и ООО "Мечел-Транс-Восток" у ПАО "Мечел". Новый собственник сосредоточил свое внимание на погашении имеющейся задолженности и приступает к реализации масштабной инвестиционной программы, которая предусматривает значительное увеличение добычи и расширение провозной способности железнодорожного пути "Эльга - Улак". До конца года "А-Проперти" планирует реализовать опцион на выкуп оставшихся 49% у "Газпромбанка", тем самым консолидировав 100% Эльгинского угольного комплекса.

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