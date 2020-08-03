Где в интернете искать "золотую коллекцию" "Союзмультфильма"

"Золотая коллекция" "Союзмультфильма", в частности - 1145 фильмов, что составляет более 76% всей библиотеки студии, появилась на видеосервисе PREMIER (он входит в холдинг "Газпром-медиа"). В частности, платформа покажет 961 мультфильм "Золотой коллекции" "Союзмультфильма" производства 1941-2003 годов - эти анимационные ленты будут размещены на эксклюзивной основе. Среди них такие культовые мультипликационные сборники, как "Веселая карусель", "Простоквашино", "Ну, Погоди!", "Винни-Пух", "Маугли" и другие. А также маленькие зрители смогут смотреть новые выпуски анимационного киножурнала "Веселая карусель" 2015-2018 годов.

А еще на сервисе появились 103 серии мультсериалов производства 2018-2020 годов: 30 серий популярного мультфильма "Простоквашино", 26 серий мультфильма "Монсики" о приключениях героев в мире эмоций, 36 серий познавательных мультфильмов для дошкольников "Пластилинки", а также 11 серий приключенческого мультсериала "Пиратская школа". Мультфильмы доступны жителям России и ряда стран СНГ - Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана.

Сегодня каждый уважающий себя видеосервис тщательно заботится не просто о разнообразной библиотеке контента, но о детских фильмах, в частности. Речь идет о таких опциях, когда можно настраивать просмотр, в зависимости от возраста ребенка (0+ и 12+). Или создавать один или несколько детских профилей, в каждом из которых предлагаются тематические подборки, персональные рекомендации, избранные мультфильмы,даже есть для родителей возможность отслеживания истории просмотров. Для дошкольников создаются специальные разделы - именно с тем контентом, который интересен в этом возрасте - сказки, музыкальные истории, мультфильмы с образовательной тематикой, контент для семейного просмотра. Тот же PREMIER, к слову, при наличии всех этих опций, думает и об аудиоконтенте для маленьких пользователей.

То, что у платформы достигнута договоренность с "Союзмультфильмом" - это значительное событие. До этого анимацию студии можно было смотреть, в основном, на ее YouTube-канале. Стоит еще раз обратить внимание на то, что на платформе можно будет смотреть не только классические мультфильмы, но и новую анимацию производства нашей ведущей студии, а у нее - как можно увидеть в последнее время - далеко идущие планы. Данное соглашение также будет способствовать привлечению внимания к отечественному контенту, потому что - что греха таить - на большинстве видеоплатформ сегодня основная ставка делается на контент зарубежный, в том числе и анимацию.

"Наши легендарные мультфильмы теперь будут доступны в сети Интернет на одном из самых популярных видеосервисов, а это значит, что поклонникам отечественной анимации не нужно будет разыскивать полюбившиеся картины, перебирая множество ресурсов. Это также важный шаг для нас в деле укрепления высокого статуса классических картин "Союзмультфильма", которые долгие годы бесконтрольно распространялись в сети", - отметила председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.