Глава ВОЗ: Идеальное лекарство от коронавируса может не появиться никогда

Несмотря на многочисленные испытания, пока еще не удалось найти эффективное лекарство от коронавируса. И вполне возможно, что оно не будет найдено никогда. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

"В настоящее время значительное число вакцин находится на третьей фазе клинических испытаний. Мы надеемся, что получим достаточное количество эффективных средств, которые позволят предотвратить дальнейшее распространение инфекции", - отметил Гебрейесус, добавив, что "в настоящее время нет серебряной пули, и, возможно, никогда не будет такого лекарства".

В связи с этим, по его мнению, крайне важно продолжать и при помощи других мер бороться с коронавирусом. Как отмечают различные западные СМИ, эти слова главы ВОЗ стали ведром холодной воды для тех стран, что стремятся как можно скорее вернуться к обычной жизни.

Согласно последним данным, в мире уже более 18 миллионов человек было инфицировано COVID-19, почти 700 тысяч скончались от вызванных им осложнений.

"Послание гражданам и правительствам ясно: делайте все", - заявил Гебрейесус, имея в виду использование масок, поддержание дистанции, регулярное мытье рук.