Госдума: Информация об удаленном обучении в сентябре не подтверждается

В Минпросвещения не готовится решение об удаленном обучении в российских школах в сентябре - об этом в Госдуме сообщили со ссылкой на само министерство.

Ранее в соцсетях появились сообщения о якобы уже готовом распоряжении властей на эту тему.

- Это совершенно точно фейкньюс, - заявил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев, которого цитирует РИА Новости. - Этого не будет и не обсуждается.

Парламентарий добавил, что в правительстве вначале посоветуются с парламентом, если подобные идеи появятся.

Уточняется, что такое заявление зампред комитета сделал по итогам общения с представителями министерства просвещения.