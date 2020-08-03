Иммунный ответ организма на COVID-19 может разрушать легкие больных

Иммунная система многих больных дает более агрессивный ответ на SARS-CoV-2, чем на вирусы гриппа. И это негативно влияет на легкие заболевших. Ученые выяснили, что организм пытается противостоять вирусу уже через несколько минут после заражения. На 11-й день заболевания у пациентов часто развивается тяжелая пневмония, известная как острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС). "Легкие разрушились не только из-за вируса, но и из-за иммунологической борьбы", - говорит профессор Макс Краммел. Ученые надеются найти способ уменьшить реакцию иммунной системы, чтобы предотвратить развитие пневмонии. Однако действие иммунитета слишком сильно нельзя затормозить, иначе он не справится с угрозой.

Сначала вирус попадает на рецепторы ACE2 на клетках носа или горла. Но эти рецепторы также заполняют сердце, кишечник и другие органы человека. Ученые считают, что мужские половые гормоны, такие, как тестостерон, могут увеличивать количество рецепторов ACE2, которые производят клетки, что может помочь объяснить, почему SARS-CoV-2 наносит больший ущерб мужчинам, чем женщинам. Чем меньше рецепторов ACE2, тем меньше риск заражения - такова одна из гипотез, которые сейчас выдвигаются.

Хотя SARS-CoV-2 менее смертоносен, чем оригинальный вирус SARS-CoV, появившийся в 2002 году, он размножается быстрее. Кроме того, в отличие от атипичной пневмонии, которая в основном поражает легкие, новый коронавирус размножается по всему дыхательному пути, что делает его очень заразным.

Однако заражение SARS-CoV-2 обычно не ощущается как простуда. Менее 20 процентов инфицированных людей, которые в конечном итоге приходят в больницу, сообщают, что у них болит горло или насморк. В течение первых нескольких дней после заражения у человека, скорее всего, будет высокая температура, сухой кашель или, что особенно важно, пропадают обоняние или вкус. Но большинство людей вообще не чувствуют себя больным.

По мнению Моники Ганди, профессора с опытом работы в области ВИЧ, миллионы людей могут распространять вирус, не зная об этом, делая бессимптомную передачу ахиллесовой пятой усилий по борьбе с пандемией.