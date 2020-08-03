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03.08.2020 15:54
Рубрика: Общество

Найден инструмент каменного века, изменивший историю человечества

Текст: Денис Передельский
Фото: University of Tubingen Фото: University of Tubingen
Фото: University of Tubingen

Команда ученых из Тюбингенского университета (Германия) и Университета Льежа (Бельгия) идентифицировала предназначение таинственного инструмента, изготовленного людьми каменного века из кости мамонта. Оказалось, что он был предназначен для плетения веревок.

Фото: Alex Wiegmann, Israel Antiquities Authority
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Как сообщает The Guardian, этот таинственный артефакт был обнаружен археологами в пещере Холе Фельс на юго-западе Германии. Анализ показал, что его возраст составляет порядка 40 тысяч лет. Данный инструмент был искусно изготовлен из кости мамонта.

Его длина составляет 20 сантиметров. Особенностью являются четыре отверстия, просверленные с удивительной точностью и симметрией. Изначально ученые обозначили его как предмет для ритуальных церемоний. Впрочем, это обычная практика - когда нет возможности достоверно идентифицировать предмет, его помечают как культовый.

Археологам потребовалось немало времени, чтобы установить предназначение таинственного артефакта. Ответ они буквально нашли опытным путем. Оказалось, что это был вовсе не ритуальный музыкальный инструмент и даже не дубинка, подчеркивающая высокий статус вождя племени, а передовое приспособление для плетения веревок и шпагатов.

В своем исследовании археологи отмечают, что использование этого инструмента полностью изменило человеческую жизнь и производительность в доисторические времена. Достижения в технологии производства веревки позволили людям отказаться от примитивного связывания, например, виноградных лоз и корней.

Для доставки тяжелых туш убитых на охоте крупных животных люди начали использовать свитые ими веревки и канаты. С веками технология модифицировалась, но мы до сих пор пользуемся заложенными в доисторические времена основами. По словам исследователей, данный инструмент каменного века помог совершить огромный прорыв в технологии изготовления канатов.

Фото: iStock
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Они также отмечают, что для людей каменного века это был гигантский инструмент. То, что им можно было бы пользоваться и сейчас, доказали эксперименты. Сотрудники Университета Льежа создали бронзовую реплику, чтобы не повредить сам артефакт. Они использовали различное сырье.

Растительные волокна протягивали через отверстия, что позволяло создавать четыре отдельные скрученных нити. Далее из этих нитей ученые изготавливали веревки, шпагаты и даже пряжу. Они отмечают, что это самый ранний из известных науке инструментов для изготовления веревки.

По словам соавтора исследования Вирля Ротса, его влияние на историю развития человечества могло быть поистине революционным. Ведь это открыло перед людьми новые возможности в производстве луков и стрел, рыболовных и охотничьих сетей и ловушек, в создании улучшенной одежды и приспособлений для транспортирования продуктов питания.

К слову, ранее несколько подобных артефактов были обнаружены в пещере Гоф в Великобритании. Они были изготовлены из рога северного оленя. Английские инструменты также имеют по несколько отверстий, однако их возраст составляет около 15 тысяч лет.

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