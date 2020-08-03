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03.08.2020 21:00
Рубрика: В мире

Риму не нужен Робинзон

Итальянского отшельника хотят выселить с острова у берегов Сардинии
Текст: Нива Миракян ("Российская газета", Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск № 170(8224)
Восьмидесятиоднолетнему Мауро Моранди - единственному жителю и символу небольшого острова Буделли, расположенному у берегов Сардинии, - грозит выселение.
Мауро Моранди, бывший учитель физкультуры, еще в 1989 году решил спрятаться от цивилизации. Фото: facebook.com / mauro.dabudelli Мауро Моранди, бывший учитель физкультуры, еще в 1989 году решил спрятаться от цивилизации. Фото: facebook.com / mauro.dabudelli
Мауро Моранди, бывший учитель физкультуры, еще в 1989 году решил спрятаться от цивилизации. Фото: facebook.com / mauro.dabudelli

С тех пор как пять лет назад остров Буделли был включен в состав Национального парка архипелага Ла-Маддалена, местные власти пытаются избавиться от "итальянского Робинзона Крузо", который за последние 30 с лишним лет стал настоящей визитной карточкой необитаемого острова.

Фото: Sputnik Moldova/youtube
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Мауро Моранди, бывший учитель физкультуры, еще в 1989 году решил спрятаться от цивилизации и в одиночку отправился на яхте в путешествие на Таити. По пути Моранди случайно наткнулся на небольшой остров Буделли. Его пейзажи настолько его покорили, что именно на этом райском уголке он в конечном счете остановил свой выбор. Три с лишним десятка лет Моранди верой и правдой служил острову, защищая его от разного рода посягательств.

Так, итальянец не дает туристам останавливаться на Буделли, ухаживает за местной природой, поддерживает порядок и делится завораживающими фотографиями розовых пляжей в соцсетях, чтобы пробудить уважение к их защите. По словам Мауро, ему никогда не бывает грустно и одиноко на прекрасном острове. Море то и дело выбрасывает на берег невероятные "богатства", из которых отшельник делает сувениры, а вырученные с их продажи деньги он перечисляет в одну из благотворительных организаций.

Власти задались целью как можно быстрее выселить отшельника-нелегала с острова, так как в месте его проживания, в старом каменном здании бывшей радиостанции времен Второй мировой войны, планируется построить центр экологического образования. "Мы должны подать пример, защитить нашу окружающую среду, первым делом восстановив эту незаконную структуру, а затем перейти к новому проекту, который, вероятно, станет научным центром распространения экологических идей", - высказал свою позицию директор парка Ла-Маддалена Фабрицио Фоннесу.

Фото: https://www.facebook.com/museocanova/
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Когда единомышленники Моранди узнали о грядущем выселении, они запустили петицию, под которой поставили подписи уже почти 50 тысяч человек. Сам Робинзон тоже, похоже, не намерен покорно плыть по течению.

"Я готов буквально на все, чтобы остаться здесь. Даже если им придется меня тащить волоком, я не сдамся. Мне больше негде жить и нечего делать. Это мой дом, моя жизнь", - подчеркнул Моранди в беседе с журналистами.

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