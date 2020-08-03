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Рубрика: Экономика

Вода в один клик

Из-за пандемии растет популярность вендинговых аппаратов в жилых домах
Текст: Екатерина Петрова
Российская газета - Федеральный выпуск № 170(8224)
Автоматизированные аппараты по продаже продукции и товаров становятся все ближе к жителям районов. В период ограничений из-за COVID-19 это сыграло на руку некоторым игрокам рынка - им удалось заработать больше, чем другому бизнесу в той же отрасли. Это произошло за счет спроса на воду и молочную продукцию в автоматах, которые были установлены рядом с жилыми домами в спальных районах.
Карантин дал новый импульс к установке автоматов по продаже чистой воды прямо в подъездах. Фото: Сергей Михеев/РГ Карантин дал новый импульс к установке автоматов по продаже чистой воды прямо в подъездах. Фото: Сергей Михеев/РГ
Карантин дал новый импульс к установке автоматов по продаже чистой воды прямо в подъездах. Фото: Сергей Михеев/РГ

Продажи в этом сегменте в период пандемии выросли до 20%, рассказала "РГ" исполнительный директор Национальной ассоциации автоматизированной торговли (НААТ) Галина Заманова.

Фото: Depositfiles.com
Названы самые популярные продукты в сетевых магазинах

Вендинговые автоматы позволяют избежать похода в магазин, особенно если требуется купить лишь буханку хлеба или бутылку молока. В пандемию, когда люди опасаются лишних контактов, популярность такого оборудования заметно выросла - появилась возможность делать покупки без контакта. Достаточно спуститься на первый этаж дома.

Сеть магазинов продуктов питания "ВкусВилл" уже установила 130 вендинговых автоматов, часть из которых располагается в жилых домах, рассказали "РГ" в пресс-службе компании. Оборудование работает в Москве и Санкт-Петербурге. В компании подчеркнули: спрос на покупку товаров, несмотря на отмену ограничений, не упал. Ассортимент - в среднем в аппарат помещается до 40 наименований - зависит от локации. Из-за коронавируса к привычным товарам добавились маски, перчатки и санитайзеры.

За последнее время на установку вендинговых аппаратов от жилых домов поступило около 600 заявок. Это стало одной из причин для наращивания оборотов. В частности, компания планирует прийти в парки и другие общественные места.

Свой формат вендинга в виде микромаркетов (холодильный шкаф с продуктами. - Прим. "РГ") развивает сеть "Азбука вкуса". Аппараты установлены в нескольких жилых комплексах и офисах. В микромаркетах в основном представлена продукция кулинарии и полезные снэки. В период самоизоляции в ассортимент добавились хлеб, молочная продукция и колбаса. "Жильцы приходят за готовой едой, чтобы подкрепиться во время рабочего дня или накормить детей. Оставшиеся 20% - сопровождение к кулинарии. Например, сметана к борщу, печенье к чаю, освежающие напитки", - сообщили в компании.

Вендинговые автоматы позволяют избежать похода в магазин, особенно если требуется купить лишь буханку хлеба или бутылку молока

Вендинговый бизнес достаточно выгоден. Из плюсов - не требуется вложений в ремонт и благоустройство, наем штата специалистов. Если локация окажется неприбыльной, то оборудование достаточно выдернуть из розетки и перевезти в другое место. Поэтому в планах "Азбуки вкуса" до апреля 2021 года - установка еще около 80 микромаркетов. Для этого требуется ряд согласований. В случае с домами нужно проведение общего собрания собственников жилья, на котором будет получено согласие 51% жителей, либо добро от УК (в случае, если ей передано управление домом). В офисах процедура размещения оборудования проще - с компанией-заказчиком напрямую заключается договор.

Фото: iStock
Подписан закон об обязанности небольших магазинов принимать карты

Основная доля автоматов располагается в институтах, школах, торговых и бизнес-центрах, других общественных местах, доступ во многие из которых ограничен или все еще закрыт, говорит директор компании по дистанционному мониторингу торговых автоматов "Телеметрон" Максим Можар. "Статистика показывает, что продажи у наших операторов сократились в апреле и мае на 75-80%", - сообщил он. Сейчас включены не более 40% от общего числа торговых аппаратов.

В числе наиболее пострадавших оказались вендоры, которые устанавливают и обслуживают кофемашины в сегменте HoReCa. "Многие кафе закрылись и продолжают закрываться, не договорившись об аренде", - отмечают в НААТ.

Менее четверти от привычного объема выручки заработали владельцы торговых автоматов в медучреждениях, офисах СМИ, складских помещениях. Значительное падение у вендинга в аэропортах - спрос, несмотря на частичное снятие ограничений, восстанавливается крайне низкими темпами. Более того, владельцам автоматизированной техники не всегда удается договориться о снижении стоимости аренды. В офисах продажи в торговых автоматах выросли, но в среднем составляют не более половины от докризисной выручки, отмечают в НААТ. Оценить восстановление этого сегмента можно будет не раньше сентября-октября - после завершения сезона отпусков и частичного возвращения сотрудников в офисы с удаленного режима.

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