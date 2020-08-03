Израильские военные уничтожили боевиков на границе с Сирией

Израильские военные открыли огонь по боевикам, пытавшимся установить взрывные устройства у забора безопасности на границе с Сирией.

В пресс-службе военного ведомства еврейского государства рассказали, что отряд из четырех террористов, обнаруженный военнослужащими на южных Голанских высотах, был уничтожен. По злоумышленникам нанесли удар с земли и с воздуха.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные газеты Jerusalem Post, боевиков обнаружили бойцы спецподразделения, которые находились в засаде. Во время спецоперации по уничтожению злоумышленников израильские военные не понесли потерь.

Добавим, что Голанские высоты - это территория Сирии, захваченная Израилем в 1967 году. Аннексия была признана незаконной Советом Безопасности ООН.