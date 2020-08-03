Кабмин обновит список значимых лекарств для производства в России

Правительство расширит перечень стратегически значимых препаратов, которые должны производиться в России. Документ из 57 позиций не менялся ни разу за последние десять лет.

"В новый список войдут 215 позиций из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств, - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. - Среди них - препараты для лечения орфанных и социально значимых заболеваний. Все они будут производиться в России".

Глава кабмина напомнил о необходимости обеспечить доступность современных, эффективных и востребованных препаратов, что напрямую влияет на здоровье и жизнь людей.