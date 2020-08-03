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Как правильно заряжать смартфон

Текст:   Антон Благовещенский
03.08.2020,  
12:31
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Материал о главных ошибках, которые люди совершают, заряжая свои смартфоны, вызвал множество вопросов, среди которых главным оказался такой: "А как заряжать правильно?". Мы исправляем недочет и публикуем инструкцию, которая поможет сохранить здоровье аккумулятора мобильного устройства.

Фото: istock

1. Практикуйте "частичную зарядку". Иными словами, держите заряд девайса на уровне 30-80 процентов. Для этого аппарат придется заряжать чаще обычного, но ничего страшного в этом нет. Кстати, необходимость время от времени полностью разряжать и затем полностью заряжать аккумулятор - это очень старый и неактуальный миф, пишет Android Authority. Для современных литий-ионных аккумуляторов гораздо лучше небольшие и регулярные подзарядки.

2. Во время зарядки оставьте смартфон в покое. В идеале его хорошо бы отключить, но это не каждому под силу. Впрочем, даже временное неиспользование уменьшит так называемые паразитные нагрузки, которые заставляют часть элементов батареи работать непрерывно и изнашивают их с более высокой скоростью.

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3. Быстрая зарядка также должна использоваться аккуратно - не стоит заряжать с ее помощью смартфон до 100 процентов. Остановитесь на 80. К тому же, многие аппараты способны делать это самостоятельно. Кстати, лучше всего использовать фирменное устройство для быстрой зарядки - например, если у вас смартфон Oppo, лучше не брать зарядку Huawei, и наоборот.

4. Если вы планируете на какое-то время отказаться от использования смартфона, зарядите его аккумулятор примерно наполовину. Это советуют и Apple, и Samsung в своих руководствах для пользователей.

5. Старайтесь использовать быструю зарядку только в прохладную и нежаркую погоду. Сама по себе быстрая зарядка вызывает довольно сильный нагрев, который в сочетании с жарой вокруг может негативно повлиять на емкость аккумулятора. Да и вообще, смартфону полезно находиться в прохладном тенистом месте.

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