Как выбрать спелый арбуз

С 1 августа в большинстве российских регионов наступил "арбузный сезон", поскольку именно теперь бахчевые культуры полностью дозревают и становятся сочными и вкусными. Нет недостатка и в экспертных советах, как лучше выбрать самый вкусный плод: постучать, надавить ногтем на кожуру, убедиться в сухости "хвостика" и так далее.

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