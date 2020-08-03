Как выбрать спелый арбуз

С 1 августа в большинстве российских регионов наступил "арбузный сезон", поскольку именно теперь бахчевые культуры полностью дозревают и становятся сочными и вкусными. Нет недостатка и в экспертных советах, как лучше выбрать самый вкусный плод: постучать, надавить ногтем на кожуру, убедиться в сухости "хвостика" и так далее.
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Роскачество в своих советах обращает внимание покупателей на следующие показатели. Качественный плод внешне должен выглядеть свежим, целым, чистым, с окраской и матовым блеском корки. Если корка "глянцевая", то арбуз недозрел. Они также советуют постучать по арбузу. При этом звук должен быть не глухим и не звонким, а чем-то средним между ними - гулким, напоминающим вибрацию. Глухой звук - арбуз перезрел, если слишком звонкий - недозрел. На корке хорошего арбуза не допускается большое количество дефектов, например, побитостей, рубцов и трещин. Побитости и трещины - результат хранения и транспортировки ягоды.