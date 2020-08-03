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03.08.2020,  
12:14
Текст:  Светлана Цыганкова

Китайская газета рассказала о преимуществах российской системы С-500

Фото: Сергей Пивоваров/ РИА Новости Фото: Сергей Пивоваров/ РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров/ РИА Новости

В Китае рассказали о преимуществах российского зенитной ракетной системы С-500 "Прометей". В газете "Жэньминь жибао" отметили, что сочетание данной ЗРС с другими имеющимися системами ПРО, Россия получит более совершенную систему обороны.

Фото: Пресс-служба Северного флота
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В издании пишут, что С-500 - это полностью сформированный мультисистемный комплекс. Он состоит из средств управления, в составе которого РЛС дальнего обнаружения и пункт боевого управления, противосамолетной и противоракетной части, в том числе с командным пунктом, пусковой установкой с ракетой 40Н6Е, радаром с активной фазированной антенной решеткой, пусковой установкой для противоракет ближнего радиуса действия 77Н6-Н и дальнего радиуса действия 77Н6-Н1. Как сообщает "ИноСМИ", ссылаясь на китайское издание, подобная мультисистемность дает С-500 шанс одновременно перехватывать нескольких целей, увеличивать дальность радиолокационного обнаружения и сопротивляемость электромагнитным помехам.

"Жэньминь жибао" останавливается и на отличиях характеристик С-400 и С-500. У последнего на 50 процентов увеличилась дальнобойность и улучшилась способность обнаружения объектов, обладающих стелс-характеристиками. В два раза выросла также высота и скорость перехватываемой цели. Так что новая ЗРС фактически стала единым комплексом воздушной и космической обороны.

А когда С-500 "Прометей" поступит в войска, он сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в ближнем космосе. В китайском издании делается вывод, что технические характеристики и способность уничтожать низкоорбитальные спутники, космическое оружие, гиперзвуковое оружие всех модификаций позволят отнести ЗРС к первому поколению систем противокосмической обороны.

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