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03.08.2020 22:10
Рубрика: Спорт

Левитин стал кандидатом на пост главы Европейского союза настольного тенниса

Текст: Максим Домчев

Помощник президента РФ Игорь Левитин стал единственным претендентом на пост президента Европейского союза настольного тенниса. Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе Европейского союза настольного тенниса Милица Николич.

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Конгресс, на котором состоятся выборы президента организации, состоится 16 сентября в Варшаве. В это время там также пройдет личный чемпионат Европы.

До конца срока выдвижения кандидатов - 31 июля - была подана только одна заявка.

"Единственным кандидатом на пост президента Европейского союза настольного тенниса является Игорь Левитин", - сказала Николич.

Игорь Левитин - помощник президента РФ, заместитель председателя Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта и первый вице-президент Олимпийского комитета России. Также Левитин возглавляет попечительский совет Федерации настольного тенниса России.

В настоящий момент европейским настольным теннисом руководит голландец Роналд Крамер.

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