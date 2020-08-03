Левитин стал кандидатом на пост главы Европейского союза настольного тенниса

Помощник президента РФ Игорь Левитин стал единственным претендентом на пост президента Европейского союза настольного тенниса. Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе Европейского союза настольного тенниса Милица Николич.

Конгресс, на котором состоятся выборы президента организации, состоится 16 сентября в Варшаве. В это время там также пройдет личный чемпионат Европы.

До конца срока выдвижения кандидатов - 31 июля - была подана только одна заявка.

"Единственным кандидатом на пост президента Европейского союза настольного тенниса является Игорь Левитин", - сказала Николич.

Игорь Левитин - помощник президента РФ, заместитель председателя Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта и первый вице-президент Олимпийского комитета России. Также Левитин возглавляет попечительский совет Федерации настольного тенниса России.

В настоящий момент европейским настольным теннисом руководит голландец Роналд Крамер.