Сразу три российские компании в сентябре должны начать промышленный выпуск первой в РФ вакцины от коронавируса. Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

В настоящее время предприятия готовятся к этому, идет отладка технологий, докупается оборудование.

По словам главы ведомства, масштабы производства будут зависеть от потребности системы здравоохранения.

- По предварительным оценкам, за счет запуска контрактных площадок в этом году мы сможем обеспечить объем производства в несколько сотен тысяч доз вакцины в месяц с последующим увеличением до нескольких миллионов к началу следующего года, - цитирует ТАСС слова Мантурова.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что разработанная в НИЦ микробиологии и эпидемиологии имени Гамалеи вакцина от коронавируса проходит регистрацию в Минздраве РФ. Как отметила зампредседателя правительства Татьяна Голикова, ее выпуск может начаться уже в сентябре. Тем временем продолжаются клинические испытания еще одной вакцины, которая разработана научным институтом "Вектор".

На сайте стопкоронавирус.рф был открыт специальный раздел, посвященный вакцинации. На странице можно узнать о тех вакцинах против коронавирусной инфекции, которые находятся в высокой степени готовности. Кроме того, здесь собраны ответы на самые популярные вопросы о вакцине.