"Матч ТВ" покажет матчи "Спартак" - "Сочи" и "Ротор" - "Зенит"

Телеканал "Матч ТВ" покажет два матча первого тура стартующего 8 августа чемпионата России по футболу.

8 августа стартует 29-й по счету сезон чемпионата России по футболу. Все 8 поединков стартового тура любители российского футбола смогут увидеть на каналах "Матча". Две встречи покажут на федеральном канале "Матч ТВ".

9 августа в прямом эфире будет транслироваться матч между "Спартаком" и "Сочи", а 11 августа действующий чемпион страны "Зенит" сыграет в Волгограде против вернувшегося спустя 16 лет в элитный дивизион "Ротора". Этот матч также будет показан на федеральном канале.

Еще 6 встреч предстоящего тура покажет канал о российском футболе "Матч Премьер".

Расписание трансляций матчей 1 тура (указано московское время)

8 августа

15:55 "Матч Премьер", "Химки" - ЦСКА, комментаторы: Денис Казанский и Александр Неценко.

18:25 "Матч Премьер", "Тамбов" - "Ростов", комментатор: Роман Нагучев.

9 августа

16:55 "Матч Премьер", "Уфа" - "Краснодар", комментаторы: Михаил Поленов и Артем Кочешев.

18:55 "Матч Премьер", "Арсенал" - "Ахмат", комментаторы: Сергей Кривохарченко и Семен Зигаев.

19:25 "Матч ТВ", "Спартак" - "Сочи", комментаторы: Александр Шмурнов и Тимур Журавель.

10 августа

16:55 "Матч Премьер", "Урал" - "Динамо", комментатор: Александр Аксенов.

11 августа

17:55 "Матч ТВ", "Матч Премьер", "Ротор" - "Зенит", комментаторы: Роман Трушечкин и Нобель Арустамян.

19:55 "Матч Премьер", "Рубин" - "Локомотив", комментаторы: Константин Генич и Михаил Меламед.