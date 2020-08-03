Новости

Петр Бирюков: Участок Тверской улицы ремонтируют более 2,2 тыс. рабочих 23:11
Путин подписал указ о наградах за вклад в переход к цифровому вещанию 23:03
В Петербурге вдову расчлененного рэпера арестовали за убийство мужа 22:38
На борту жестко севшего в Мали самолета было семь россиян 22:11
Хет-трик Свечникова помог "Каролине" обыграть "Рейнджерс" Панарина 22:04
В Подмосковье найден мертвым пропавший 10-летний мальчик 21:33
Самолет миссии ООН совершил жесткую посадку в Мали 21:28
Трамп потребовал продать приложение TikTok до 15 сентября 21:08
В Марокко врачам запретили уходить в отпуск 20:14
"Газпром" оспорит штраф в 57 млн евро из-за "Северного потока-2" 19:31
Бельгия установила рекорд существования без полноценного правительства 19:03
На Кубани арестовали владельца взорвавшейся заправки 18:57
Microsoft прекратит поддержку Cortana в мобильных устройствах 18:56
ЦБ: Запрет вносить наличные на анонимные кошельки не затронет проездные 18:56
Россиян, заболевших коронавирусом в Абхазии, отправят лечиться в Сочи 18:55
В Ингушетии установили личности двух убийц росгвардейца 18:37
Премьеры "Мулан" и "Новых мутантов" опять перенесли 18:31
Росгвардейцы в Крыму спасли семью, унесенную в море 18:21
Росстат: Увеличилась доля зарплат и соцвыплат в доходах россиян 18:10
Адвокат историка Соколова будет защищать вдову расчлененного рэпера 18:06
Останкинская телебашня начнет желать москвичам "Спокойной ночи" 17:56
МИД: Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела других государств 17:46
Фантастический сериал "Орвилл" закрывается 17:44
Медведев получит дипломатический паспорт 17:40
Следком вручил спасшей младшего брата пятилетней девочке смарт-часы 17:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 3 по 9 августа
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 3 по 9 августа
Установлены правила внесения диагностических карт в базу ТО
Установлены правила внесения диагностических карт в базу ТО
Как не переплачивать за коммунальные услуги
Как не переплачивать за коммунальные услуги
03.08.2020 22:00
Рубрика: Власть

Вода уходит и приходит

По прогнозу МЧС, рекам угрожает и обмеление, и половодье
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 170(8224)
Российским регионам угрожает вода. Причем как ее избыток, так и ее отсутствие. Об этом в понедельник говорилось на еженедельном селекторном совещании в Национальном антикризисном центре МЧС России. До данным гидрологов, в некоторых местах обильные дожди переполняют реки, водоемы и низменности, а где-то ни капли не упадет. И это может сильно осложнить судоходство.
Фото: Мурад Оруджев/Sputnik/РИА Новости Фото: Мурад Оруджев/Sputnik/РИА Новости
Фото: Мурад Оруджев/Sputnik/РИА Новости

В своем докладе начальник ВНИИ ГОЧС Сергей Диденко коснулся, естественно, различных угроз - и пожаров, и ветров, и аварий на объектах энергетики. Но основной упор в нынешнем прогнозе все же сделал на воде. Генерал подчеркнул, что подтвердился ранее подготовленный прогноз для последней декады июля об ухудшении метеорологической обстановки на территориях Карачаево-Черкесии, Республики Северная Осетия - Алания и Краснодарского края. Это означает, что методики гидрологов весьма точны, а значит, что и к новому прогнозу стоит отнестись со всей серьезностью. Согласно же ему с 3 по 10 августа могут возникнуть затруднения в обеспечении судоходства в Северо-Западном и Дальневосточном федеральном округах.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
Нижним Сергам грозит экологическая катастрофа

По данным прогнозистов ВНИИ, на реках Печора, Вычегда и Уса уровень воды опустился на 10-15 сантиметров ниже минимальной отметки, при которой судоходство разрешено.

Также ежедневно продолжается понижение уровня воды на реке Лена. На участке Ленск - Хатынг-Тумул снижение составляет в среднем от 20 до 40 сантиметров, а на реках Яна и Колыма - от 5 до 15 сантиметров. Это означает одно: местным властям следует поторопиться с северным завозом, потому что повлиять на гидрологическую ситуацию человек никак не может. Искусственное вызывание дождей носит кратковременный характер и ситуацию не исправит.

И наоборот, сильные осадки ожидаются в Приморском крае, на юге и в центре Хабаровского края, на Камчатке, Сахалине, в Амурской области и Еврейском АО, в Башкирии, Перми, Оренбурге, Карелии и Мурманской области.

Уже к 10-12 августа уровень воды в реках Лена, Яна и Колыма дойдет до отметок, ограничивающих судоходство и северный завоз

Большая вода угрожает не только судоходству. Например, на днях в Тыве подразделения МЧС четыре раза выезжали на помощь людям, попавшим в ловушку из-за повышения уровня воды в реках. Так, при переезде реки Дурген вброд на середине реки застрял автомобиль УАЗ. На крыше автомобиля помощи ждали четыре человека, в том числе ребенок. "Мы успели в последний момент, - рассказали пожарные, - cчет шел на секунды, поскольку сильным течением автомобиль могло перевернуть".

Еще одна угроза касается эпидемиологической ситуации. В некоторых регионах людям угрожают больные бешенством животные. Среди таких регионов лидирует Чукотка.

На Урале и Дальнем Востоке увеличивают группировку авиапожарных

В окрестностях Анадыря резко увеличилась численность рыжих лисиц, способных быть переносчиками бешенства. За последние три года впервые зафиксирован случай инфицирования бешенством домашнего животного.

Выросло поголовье медведей в районе озера Байкал. Сейчас там численность этого хищника примерно в три раза превышает необходимый средний уровень. В пищевой цепочке это несет угрозу поголовью лосей и изюбрей. Опасность таится и для многочисленных туристов, которые в эти летние отпуска массово поехали на Байкал. Поэтому сейчас охотники начали отстрел особо агрессивных медведей.

Власть Безопасность Происшествия ЧП Стихийные бедствия Правительство МЧС

Главное сегодня

Минобороны заявило об успешном итоговом испытании вакцины от COVID-19
"Газпром" оспорит штраф в 57 млн евро из-за "Северного потока-2"
Первоначальный взнос по льготной ипотеке в РФ снижен до 15 процентов
ЦБ: Запрет вносить наличные на анонимные кошельки не затронет проездные
Минфин РФ запустил денонсацию "офшорного" соглашения с Кипром
Оформить пенсию можно будет через банк
Адвокаты предложили усилить защиту потерпевших