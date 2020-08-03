Российским регионам угрожает вода. Причем как ее избыток, так и ее отсутствие. Об этом в понедельник говорилось на еженедельном селекторном совещании в Национальном антикризисном центре МЧС России. До данным гидрологов, в некоторых местах обильные дожди переполняют реки, водоемы и низменности, а где-то ни капли не упадет. И это может сильно осложнить судоходство.

В своем докладе начальник ВНИИ ГОЧС Сергей Диденко коснулся, естественно, различных угроз - и пожаров, и ветров, и аварий на объектах энергетики. Но основной упор в нынешнем прогнозе все же сделал на воде. Генерал подчеркнул, что подтвердился ранее подготовленный прогноз для последней декады июля об ухудшении метеорологической обстановки на территориях Карачаево-Черкесии, Республики Северная Осетия - Алания и Краснодарского края. Это означает, что методики гидрологов весьма точны, а значит, что и к новому прогнозу стоит отнестись со всей серьезностью. Согласно же ему с 3 по 10 августа могут возникнуть затруднения в обеспечении судоходства в Северо-Западном и Дальневосточном федеральном округах.

По данным прогнозистов ВНИИ, на реках Печора, Вычегда и Уса уровень воды опустился на 10-15 сантиметров ниже минимальной отметки, при которой судоходство разрешено.

Также ежедневно продолжается понижение уровня воды на реке Лена. На участке Ленск - Хатынг-Тумул снижение составляет в среднем от 20 до 40 сантиметров, а на реках Яна и Колыма - от 5 до 15 сантиметров. Это означает одно: местным властям следует поторопиться с северным завозом, потому что повлиять на гидрологическую ситуацию человек никак не может. Искусственное вызывание дождей носит кратковременный характер и ситуацию не исправит.

И наоборот, сильные осадки ожидаются в Приморском крае, на юге и в центре Хабаровского края, на Камчатке, Сахалине, в Амурской области и Еврейском АО, в Башкирии, Перми, Оренбурге, Карелии и Мурманской области.

Уже к 10-12 августа уровень воды в реках Лена, Яна и Колыма дойдет до отметок, ограничивающих судоходство и северный завоз

Большая вода угрожает не только судоходству. Например, на днях в Тыве подразделения МЧС четыре раза выезжали на помощь людям, попавшим в ловушку из-за повышения уровня воды в реках. Так, при переезде реки Дурген вброд на середине реки застрял автомобиль УАЗ. На крыше автомобиля помощи ждали четыре человека, в том числе ребенок. "Мы успели в последний момент, - рассказали пожарные, - cчет шел на секунды, поскольку сильным течением автомобиль могло перевернуть".

Еще одна угроза касается эпидемиологической ситуации. В некоторых регионах людям угрожают больные бешенством животные. Среди таких регионов лидирует Чукотка.

В окрестностях Анадыря резко увеличилась численность рыжих лисиц, способных быть переносчиками бешенства. За последние три года впервые зафиксирован случай инфицирования бешенством домашнего животного.

Выросло поголовье медведей в районе озера Байкал. Сейчас там численность этого хищника примерно в три раза превышает необходимый средний уровень. В пищевой цепочке это несет угрозу поголовью лосей и изюбрей. Опасность таится и для многочисленных туристов, которые в эти летние отпуска массово поехали на Байкал. Поэтому сейчас охотники начали отстрел особо агрессивных медведей.