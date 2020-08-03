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03.08.2020 11:53
Рубрика: Экономика

Медианная месячная зарплата россиян равна 35 тысячам рублей

Текст: Алексей Дуэль

Ежемесячная получка половины россиян (после вычета всех налогов) превышает 35 тысяч рублей, зарплата остальных не дотягивает до этой суммы. Такие выводы сделали исследователи РИА Рейтинг, посчитав по заказу РИА Новости медианную зарплату в нашей стране за период с 1 мая 2019 года по 1 мая 2020 года, используя данные Росстата по оплате труда сотрудникам крупных и средних предприятий, сообщает информационное агентство.

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Медианная зарплата отличается от средней. При ее определении берут всех занятых в экономике и делят на две равные группы: у одной доход выше этого значения, а у другой - ниже.

Если судить по этому показателю, лучше всего обстоят дела у тех, кто занят в рыбной отрасли. Там значение медианной зарплаты - 63,6 тыс. руб., при этом 29% работников зарабатывают больше 100 тыс. руб. в месяц и только 5,9% - меньше 15 тыс. руб. На втором месте финансисты - 61,5 тыс. руб., 27,3% и 1,2% соответственно. Третье место у тех, кто работает в сфере добычи полезных ископаемых. В этой отрасли медианное значение зарплаты 64,8 тыс. руб. в месяц, от 100 тыс. руб. получают 24,1%, а до 15 тыс. руб. - 0,9% работников.

Замыкают рейтинг сельское и лесное хозяйство, а также легкая промышленность. У аграриев медианный доход 24,6 тысячи рублей, больше 100 тыс. руб. в месяц зарабатывают лишь 1,2% занятых, меньше 15 тыс. руб. - 17,8%. В легкой промышленности значения 20,5 тыс. руб., 1,2% и 25,6% соответственно.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Авторы исследования обращают внимание, что разрыв медианной зарплаты в разных отраслях экономики может составлять до трех раз. При этом они полагают, что как бы ни сложилась ситуация с изменением доходов работников, соотношение зарплат, сложившееся между разными видами деятельности, скорее всего, останется неизменным.

Экономика Работа Зарплата

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