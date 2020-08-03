Медведев получит дипломатический паспорт

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым заместитель председателя Совета безопасности РФ становится обладателем дипломатического паспорта.

Отметим, что данный пост, созданный в 2020 году, занимает бывший глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

Согласно указу президента зампред Совбеза, а также его супруга включены в число лиц, которым выдаются дипломатические паспорта для пересечения границы.

Перечень был утвержден указом президента в июле 2012 года. В него включаются не только высокопоставленные госслужащие, но и их супруги.