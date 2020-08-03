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03.08.2020 19:10
Рубрика: Власть

Работа с гарантией

Дмитрий Медведев предложил обсудить новые правила въезда трудовых мигрантов
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 170(8224)
В период пандемии коронавируса нашей стране в целом удалось обеспечить безопасность граждан, но сейчас нужно выработать дополнительные эффективные меры для противодействия криминалу. Об этом заявил на совещании заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Так, сразу несколько предложений, которые обсудит Совбез в ближайшее время, касаются трудовых мигрантов и гарантий их занятости в России.

Актуальные проблемы обеспечения правопорядка в период преодоления последствий эпидемии COVID-19 рассматривались вчера на совещании у замглавы Совбеза. Оценка за первое полугодие дана положительная. Количество зарегистрированных преступлений снизилось на 0,1 процента и составило чуть более одного миллиона, число выявленных преступников уменьшилось на 5 процентов. "Благодаря оперативным и своевременным действиям нам в целом удалось обеспечить безопасность граждан", - считает Дмитрий Медведев.

Как пережили пандемию и закрытые границы трудовые мигранты

Такая ситуация сложилась далеко не во всех странах мира. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на происходящее в США. "Нам нужно сделать все, чтобы у нас события развивались совершенно по иному сценарию", - подчеркнул зампред Совета безопасности.

Хорошие показатели не означают отсутствия проблем. В период пандемии многие компании и граждане перевели свою деятельность в онлайн-формат, и это привело к расширению сетевого криминала. "На две трети возросло число противоправных деяний, связанных со сбытом наркотиков через интернет", - подчеркнул Дмитрий Медведев. На фоне непростой социально-экономической обстановки значительную опасность стал представлять сетевой экстремизм. В первом полугодии зарегистрировано 442 экстремистских преступления, что на треть больше, чем в аналогичный период 2019 года.

Около 40 процентов трудовых мигрантов лишились работы во время пандемии

Отдельную обеспокоенность вызывает положение в миграционной сфере. Здесь Медведев сослался на обращения граждан. Многие мигранты оказались в сложной жизненной ситуации: с одной стороны, они не могут уехать домой из-за закрытых границ, а с другой - остались без средств к существованию. Около 40 процентов трудовых мигрантов лишились работы. "Это создает весьма питательную среду для потенциального роста преступности в данной сфере", - заявил замглавы Совбеза. По его словам, в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Мурманской и Амурской областях в июле зафиксированы случаи нарушения общественного порядка мигрантами.

Фото: iStock
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Экспертами подготовлен ряд предложений к правилам трудовой миграции, в том числе изменить порядок предоставления права на их въезд в Россию. "Речь идет о том, чтобы давать иностранному гражданину такое право только в том случае, если от работодателя получено недвусмысленное подтверждение его трудоустройства", - пояснил Дмитрий Медведев.

Изучен опыт других государств, где есть совсем жесткие меры. Например, на работодателя возлагается полная ответственность за действия иностранного гражданина, которого он нанял на работу. Замглавы Совбеза считает, что как минимум и это следует обсудить.

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