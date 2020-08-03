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03.08.2020 15:32
Рубрика: Власть

Медведев: России удалось обеспечить безопасность граждан во время COVID-19

Текст: Владимир Кузьмин
В период пандемии коронавируса нашей стране в целом удалось обеспечить безопасность граждан, но, считает заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, сейчас нужно выработать дополнительные эффективные меры для противодействия криминалу. Несколько предложений касаются трудовых мигрантов.

Актуальные проблемы обеспечения правопорядка в период преодоления последствий эпидемии COVID-19 рассматривались на совещании у замглавы Совбеза. Оценка за первое полугодие дана положительная. Количество зарегистрированных преступлений снизилось на 0,1 процента и составило чуть более одного миллиона, число выявленных преступников уменьшилось на 5 процентов. "Благодаря оперативным и своевременным действиям нам в целом удалось обеспечить безопасность граждан", - считает Медведев.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
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Это получается далеко не всем странам мира. В качестве примера разгула преступности привели США. "Нам нужно сделать все, чтобы у нас события развивались совершенно по иному сценарию", - подчеркнул зампред Совета безопасности.

Хорошие показатели не означают отсутствия проблем. В период пандемии многие компании и граждане перевели свою деятельность в онлайн-формат, и это привело к расширению сетевого криминала. "На две трети возросло число противоправных деяний, связанных со сбытом наркотиков через интернет", - подчеркнул Дмитрий Медведев. На фоне непростой социально-экономической обстановки значительную опасность стал представлять сетевой экстремизм. В первом полугодии зарегистрировано 442 экстремистских преступления, что на треть больше, чем в аналогичный период 2019 года.

Отдельную обеспокоенность вызывает положение в миграционной сфере. Тут Медведев сослался на обращения граждан. Многие мигранты оказались в сложной жизненной ситуации: они, с одной стороны, не могут уехать домой из-за закрытых границ, а с другой, остались без средств к существованию. Около 40 процентов трудовых мигрантов лишились работы. "Это создает весьма питательную среду для потенциального роста преступности в данной сфере", - заявил замглавы Совбеза. По его словам, в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Мурманской и Амурской областях в июле зафиксированы случаи нарушения общественного порядка мигрантами.

Экспертами подготовлен ряд предложений к правилам трудовой миграции, в том числе изменить порядок предоставления права на их въезд в Россию. "Речь идет о том, чтобы давать иностранному гражданину такое право только в том случае, если от работодателя получено недвусмысленное подтверждение его трудоустройства", - пояснил Дмитрий Медведев.

Изучен опыт других государств, где есть совсем жесткие меры. Например, на работодателя возлагается полная ответственность за действия иностранного гражданина, которого он нанял на работу. Замглавы Совбеза считает, что, как минимум, и это следует обсудить.

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