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03.08.2020 10:25
Рубрика: Экономика

Microsoft подтвердила намерение купить TikTok

Текст: Иван Черноусов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Социальная сеть TikTok, вероятно, сможет избежать санкций со стороны США. Ранее полной блокировкой сервису пригрозил Дональд Трамп. "Спасителем" популярного китайского приложения может стать Microsoft - компания официально подтвердила намерение купить TikTok в своем блоге.

Фото: istock
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"Microsoft полностью осознает важность решения проблемы, которая была озвучена президентом и стремится приобрести TikTok только при условии полного пересмотра политики безопасности и предоставления надлежащей экономической выгоды США, включая казначейство", - говорится в официальном заявлении компании.

Microsoft планирует завершить покупку сервиса не позднее 15 сентября. В ближайшее время редмондцы намерены обсудить с владельцем TikTok, компанией ByteDance, все детали сделки. Кроме того, в Microsoft надеются и на "продолжение диалога с правительством США, в том числе и с президентом".

Американская корпорация обеспечит передачу и последующее хранение всех персональных данных американских пользователей TikTok на территории США. "Если сейчас данные хранятся за пределами США, то мы гарантируем, что они будут удалены с серверов после завершения сделки", - отмечает Microsoft.

В то же время компания напоминает, все обсуждения являются предварительными: "Мы не намерены информировать о дальнейшем ходе переговоров, пока не будет достигнут окончательный результат".

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