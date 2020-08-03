Microsoft прекратит поддержку Cortana в мобильных устройствах

Microsoft прекратит поддержку голосового помощника Cortana в мобильных устройствах на операционных системах Android и iOS начиная с 7 сентября. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

Кроме того, что редмондцы уберут поддержку голосового помощника в "умной" колонке Harman Kardon Invoke и наушниках Surface. Это связано с тем, что в компании хотят сосредоточиться на функциях Cortana в операционной системе Windows 10, мобильной и корпоративной платформе Teams, почтовом клиенте Outlook. Компания обещает предоставить владельцам колонки и наушников подарочные карты на 50 и 25 долларов соответственно.

"Мы потратили много времени на обдумывание этого решения, и понимаем, что эти изменения могут быть негативно восприняты нашими пользователями. Мы с нетерпением ждем дальнейшего развития Cortana, чтобы вы могли сэкономить свое время и сосредоточится на тех вещах, которые наиболее важны для вас", - говорится в заявлении Microsoft.