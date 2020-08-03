Минфин РФ запустил денонсацию "офшорного" соглашения с Кипром

Кипр отказался пересмотреть соглашение с Россией по избежанию двойного налогообложения, поэтому Минфин РФ запускает процесс денонсации соглашения. Об этом сообщил статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов журналистам.

По его словам, проведенные в июне-июле переговоры не дали результата. Согласно поручению президента РФ, Минфин настаивал на том, чтобы уже с 1 января 2021 года большинство выплат процентов и дивидендов из России на Кипр стали бы облагаться налогом у источника по ставке 15%. По действующему правилу дивиденды из России резидентам Кипра облагаются по ставке 5 или 10%, а проценты по займам можно снизить до нуля. Предложение пересмотреть соглашения об избежании двойного налогообложения Минфин отправил также на Мальту и в Люксембург.

"Реструктурирование своих холдинговых структур через Кипр, конечно, станет невыгодным, - сказал Сазанов. - И выгоднее будет все переводить это обратно в Россию".

Чтобы сделать перевод структур российских компаний из офшоров в российскую юрисдикцию более привлекательным, Минфин будет совершенствовать законодательство в части специальных административных районов (созданы на острове Октябрьский в Калиниграде и острове Русский во Владивостоке).