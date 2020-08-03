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03.08.2020 16:10
Рубрика: Власть

Минобороны заявило об успешном итоговом испытании вакцины от COVID-19

Текст: Юрий Гаврилов
В понедельник в Главном военном клиническом госпитале имени Н.Н.Бурденко прошло итоговое медицинское обследование добровольцев - участников клинических испытаний вакцины от коронавируса. Этот препарат от COVID-19 специалисты Минобороны России разработали совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи.
Фото: Минобороны РФ/ТАСС Фото: Минобороны РФ/ТАСС
Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Как сообщили корреспонденту "РГ" в военном ведомстве, в полном соответствии с протоколом клинических исследований, на 42-й день после первой вакцинации, добровольцы вернулись в госпиталь из войск и прошли углубленное медицинское обследование и диагностику.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Результаты исследований отчетливо показали наличие у всех испытуемых явного иммунного ответа, полученного в результате вакцинации. Никаких побочных эффектов или отклонений в работе организма добровольцев не выявлено. "Таким образом, имеющиеся данные лабораторных и инструментальных исследований позволяют говорить о безопасности и хорошей переносимости вакцины, созданной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи совместно с Минобороны России", - отметили в ведомстве.

Там уточнили, что в ходе эксперимента, продолжавшегося с 3 июня по 20 июля, добровольцы находились под непрерывным наблюдением медицинских специалистов госпиталя имени Бурденко, имеющих богатый опыт проведения клинических испытаний лекарственных средств.

Напомним, что 26 мая министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту страны, что в 48-м Центральном научно-исследовательском институте Войск радиационной, химической и биологической защиты совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи разрабатывают рекомбинантную вакцину против новой коронавирусной инфекции. Ее доклинические испытания на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность провели на крупных и мелких животных на базе военного ЦНИИ. Они оказались успешными. Только после этого 16 июня Минздрав выдал разрешение на клинические испытания новой вакцины на добровольцах.

Участниками эксперимента стали как военнослужащие (офицеры, прапорщики, контрактники из войск РХБЗ и военные медработники), так и гражданские добровольцы. В качестве базы для эксперимента был выбран госпиталь имени Н.Н.Бурденко.

По результатам итогового скрининга среди находившихся на двухнедельной изоляции добровольцев отобрали первую группу участников эксперимента - 18 человек. 18 июня они прошли вакцинацию. Девяти был введен один компонент вакцины, остальным - второй. Основной задачей исследования для первой группы являлась проверка безопасности и переносимости компонентов нового препарата. После получения по результатам их обследования первичных данных, 23 июня вакцину ввели еще двадцати добровольцам: с их помощью проверялась эффективность и иммуногенность вакцины. Вторая группа участников эксперимента получила препарат в "бустерном" варианте - через три недели после первой вакцинации им был введен второй компонент вакцины.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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"На протяжении клинических испытаний добровольцы были изолированы в стационаре и находились под постоянным наблюдением наиболее опытных специалистов Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко, ранее неоднократно принимавших участие в проведении клинических испытаний лекарственных препаратов, в том числе вакцин", - сообщили в Минобороны РФ. Там добавили, что с испытуемыми проводился весь спектр лабораторных и инструментальных исследований, предусмотренных протоколом исследований и необходимых для изучения интенсивности гуморального иммунного ответа.

В Минобороны подчеркнули, что окончательно клинические исследования вакцины от коронавируса планируется завершить в этом месяце.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Вакцина от коронавируса: разработка и испытания Пандемия коронавируса COVID-19

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