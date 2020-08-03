МС-21 с российскими двигателями совершит первый полет до конца года

Первый испытательный полет регионального самолета Ил-114-300 запланирован на сентябрь 2020 года. Об этом сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

- Самолет уже собран, самолет проходит наземную отработку, готовится к первому вылету, - рассказал глава ОАК. - Я думаю, что в сентябре, по нашим планам, мы эту машину поднимем в Подмосковье, в Жуковском.

По его словам, параллельно с подготовкой к первому полету проходят стендовые отработки, наземные испытания, подготовка тренажерного комплекса и системы послепродажного обслуживания.

Самолет рассчитан на 68 пассажиров, скорость машины составит 500 км/ч, уточнил собеседник президента.

- Машина крайне востребованная, машина очень нужна, как раз в труднодоступных регионах, - сообщил Слюсарь. - Мы планируем помимо гражданской версии сделать еще и версию для наших спецзаказчиков. Это тоже очень востребовано, потому что меняет как раз те самолеты, которые сейчас, "ильюшинские", старые.

Докладчик также уточнил, что самолет является всепогодным, может использовать грунтовые взлетно-посадочные полосы. На авиазаводе в Луховицах планируется производить до 12 таких самолетов в год.

Ил-114-300 был разработан еще в восьмидесятые годы прошлого века, в Узбекистане было выпущено около 20 машин. Запуск в серию этого самолета намечен на 2023 год.