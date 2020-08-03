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03.08.2020 19:30
Рубрика: В мире

Не спрятаться, не скрыться

На каждые восемь жителей планеты будет приходиться одна камера видеонаблюдения
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 170(8224)
К концу 2021 года по всему миру появится около миллиарда камер видеонаблюдения. Другими словами, на восемь жителей планеты будет приходиться одно устройство слежки. Такой прогноз приводит Die Welt со ссылкой на компанию в сфере сбора и анализа данных IHS Markit. Самым примечательным в этой истории оказалось отношение самих граждан к "новой реальности", которая будто сошла со страниц оруэлловской антиутопии. Как отмечает газета, даже в Европе жители становятся все более лояльными к перспективе оказаться "под колпаком у Большого Брата".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По данным экспертов, сегодня в разных частях света используется около 770 миллионов камер наружного наблюдения. В ближайший год их число вырастет на треть, то есть ожидается настоящий бум внедрения технологий видеоконтроля. Как подсчитало издание Comparitech, половина уличных гаджетов приходится на Китай: 14 из 15 самых "просматриваемых" городов мира находятся в Поднебесной. Рекордсменом остается Пекин, где задействовано более миллиона камер. Если же смотреть на их количество из расчета на 1000 жителей, то китайская столица в этом рейтинге спускается на пятую строчку, ну а на третье место неожиданно выходит... Лондон.

Фото: GettyImages
Полиция Нью-Йорка окажется под постоянным видеонаблюдением

Так, в столице Британии на 1000 подданных приходится примерно 67 камер. Для сравнения: в Москве, согласно журналу Comparitech, этот показатель составляет 15, в Сиднее - 12, а замыкает топ-50 рейтинга Берлин. Союз технологий безопасности ФРГ подсчитал, что объемы продаж устройств слежения за последний год выросли на 7 процентов. Кстати, в отличие от Соединенных Штатов, где категорически запрещено использовать гаджеты или комплектующие из КНР, на немецком рынке китайские компании активно продвигают свой товар. К примеру, одна из таких фирм недавно выиграла публичные тендеры во Франкфурте.

При этом в той же Германии большинство камер установлены все же не на улицах, а в общественном транспорте. С 2012 года их число в городских электричках и пригородных поездах выросло на 33 тысячи - почти в четыре раза. А вот в Лондоне, напротив, активно просматриваются именно открытые городские пространства. По некоторым данным, среднестатистический лондонец каждый день попадает в объективы видеокамер до 300 раз. Однако на родине Шерлока Холмса и Джеймса Бонда большинство населения относится к этому с философским спокойствием, а отдельные иски к правительству с жалобами на вмешательство в частную жизнь ничего в корне не поменяли. Похожий настрой, как ни удивительно, разделяют и немцы. Согласно прошлогоднему соцопросу института YouGov, половина респондентов в Германии вовсе не против того, чтобы разрешить правительству использовать систему распознавания лиц - разумеется, при соблюдении строгих правил. Ну а 17 процентов и вовсе активно выступают за неограниченную слежку, которая пока еще сдерживается законом. И только 22 процента немцев высказались против такой практики.

Между тем специалисты порой сомневаются в ее эффективности. В 2018 году правозащитники из британской неправительственной организации Big Brother Watch привели сенсационные данные. Оказалось, что при поисках преступников в режиме реального времени "умные камеры" в 98 процентах случаев "промахиваются", отправляя на пульт дежурных ложные сигналы тревоги. К тому же техника - техникой, но и человеческий фактор никто не отменял. В Скотленд-Ярде по-прежнему на вес золота ценятся так называемые "суперраспознаватели". Эксперты с феноменальной памятью, которых можно пересчитать по пальцам, способны вычислять разыскиваемых граждан среди тысяч лиц, просмотренных через записи камер. Без их работы даже самые продвинутые машины превращаются бесполезный, хотя и дорогостоящий аксессуар.

Поздно пить шампанское

Текст: Вячеслав Прокофьев ("Российская газета", Париж)
Как подсчитали в Межпрофессиональном комитете шампанских вин, потери до сих пор более чем прибыльной отрасли к концу года составят минимум 1,7 миллиарда евро. И действительно, в мрачные времена карантина французам было по большому счету не до шампанского, имидж которого в их сознании связан с весельем, семейными и прочими праздниками, массовыми вечеринками. А это значит, что в погребах винных лавок, на складах крупных компаний, специализирующихся на производстве шампанского, останутся нераспроданными 100 миллионов бутылок брюта.

По словам представителя комитета Тибо Ле Мейю, кризис, "который мы переживаем в экономическом плане гораздо хуже, чем Великая депрессия". Правда, он надеется, что нынешние трудности удастся преодолеть "благодаря накопленному за 300 лет опыту". Куда менее оптимистично настроены многие виноградари области Шампань. У Пьера Гулара небольшое хозяйство, всего несколько гектаров виноградников. Его положение отчаянное: "За месяц мне удалось продать лишь семь десятков бутылок вместо тысячи как раньше. Если дело пойдет так и дальше, то грозит разорение".

В Ирландии из-за карантина на треть сократились продажи пива

Чтобы избежать затоваренности, "мажоры" отрасли настаивают на сокращенных нормах сбора урожая, что явно не выгодно мелким и средним владельцам виноградников. Их понять можно: в отличие от больших домов шампанского у них нет финансовой "подушки безопасности". Пока неизвестно, какое количество винограда обречено на уничтожение. Ранее невостребованное из-за коронавируса красное и белое французское вино объемом в три миллиона гектолитров было отравлено на перегонку в этанол и гель для рук.

Американцев лишат домов

Текст: Максим Макарычев
Миллионы американцев оказались под угрозой выселения из своих домов с окончанием моратория на выплату займов и повышение арендной платы со стороны государства во время коронавирусного кризиса.

Этот мораторий был введен в действие в марте с началом пандемии, чтобы избежать социальных потрясений. В основном это касалось жильцов, живущих в домах, оплачиваемых за счет гарантированного государством займа. Этот шаг помог защитить интересы владельцев и съемщиков почти 12 миллионов домов, уточняет Washington Post. Теперь же, по данным инвестиционной компании Stout Risius Ross, с окончанием моратория выселение угрожает не менее 17 миллионам американских домохозяйств.

Фото: Reuters/EPA
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На днях прекращается действие других экономических мер, принятых во время пандемии Белым домом. Они, в частности, предусматривали еженедельную помощь в размере 600 долларов для получателей пособий по безработице. Этими безвозвратными судсидиями воспользовались не менее 30 миллионов безработных американцев. В конгрессе продолжаются острые дискуссии о расширении этой помощи, однако республиканцы и демократы во время дебатов, которые продолжались вторую половину июля, так и не достигли соглашения, в результате финансовая помощь безработным оказалась заморожена на неопределенный срок. По мнению экспертов, уже в первой половине августа ситуация в сфере недвижимости может стать взрывоопасной. По данным телеканала CNBC, в конечном счете потерять крышу над головой рискуют более 40 миллионов американцев.

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