К концу 2021 года по всему миру появится около миллиарда камер видеонаблюдения. Другими словами, на восемь жителей планеты будет приходиться одно устройство слежки. Такой прогноз приводит Die Welt со ссылкой на компанию в сфере сбора и анализа данных IHS Markit. Самым примечательным в этой истории оказалось отношение самих граждан к "новой реальности", которая будто сошла со страниц оруэлловской антиутопии. Как отмечает газета, даже в Европе жители становятся все более лояльными к перспективе оказаться "под колпаком у Большого Брата".

По данным экспертов, сегодня в разных частях света используется около 770 миллионов камер наружного наблюдения. В ближайший год их число вырастет на треть, то есть ожидается настоящий бум внедрения технологий видеоконтроля. Как подсчитало издание Comparitech, половина уличных гаджетов приходится на Китай: 14 из 15 самых "просматриваемых" городов мира находятся в Поднебесной. Рекордсменом остается Пекин, где задействовано более миллиона камер. Если же смотреть на их количество из расчета на 1000 жителей, то китайская столица в этом рейтинге спускается на пятую строчку, ну а на третье место неожиданно выходит... Лондон.

Так, в столице Британии на 1000 подданных приходится примерно 67 камер. Для сравнения: в Москве, согласно журналу Comparitech, этот показатель составляет 15, в Сиднее - 12, а замыкает топ-50 рейтинга Берлин. Союз технологий безопасности ФРГ подсчитал, что объемы продаж устройств слежения за последний год выросли на 7 процентов. Кстати, в отличие от Соединенных Штатов, где категорически запрещено использовать гаджеты или комплектующие из КНР, на немецком рынке китайские компании активно продвигают свой товар. К примеру, одна из таких фирм недавно выиграла публичные тендеры во Франкфурте.

При этом в той же Германии большинство камер установлены все же не на улицах, а в общественном транспорте. С 2012 года их число в городских электричках и пригородных поездах выросло на 33 тысячи - почти в четыре раза. А вот в Лондоне, напротив, активно просматриваются именно открытые городские пространства. По некоторым данным, среднестатистический лондонец каждый день попадает в объективы видеокамер до 300 раз. Однако на родине Шерлока Холмса и Джеймса Бонда большинство населения относится к этому с философским спокойствием, а отдельные иски к правительству с жалобами на вмешательство в частную жизнь ничего в корне не поменяли. Похожий настрой, как ни удивительно, разделяют и немцы. Согласно прошлогоднему соцопросу института YouGov, половина респондентов в Германии вовсе не против того, чтобы разрешить правительству использовать систему распознавания лиц - разумеется, при соблюдении строгих правил. Ну а 17 процентов и вовсе активно выступают за неограниченную слежку, которая пока еще сдерживается законом. И только 22 процента немцев высказались против такой практики.

Между тем специалисты порой сомневаются в ее эффективности. В 2018 году правозащитники из британской неправительственной организации Big Brother Watch привели сенсационные данные. Оказалось, что при поисках преступников в режиме реального времени "умные камеры" в 98 процентах случаев "промахиваются", отправляя на пульт дежурных ложные сигналы тревоги. К тому же техника - техникой, но и человеческий фактор никто не отменял. В Скотленд-Ярде по-прежнему на вес золота ценятся так называемые "суперраспознаватели". Эксперты с феноменальной памятью, которых можно пересчитать по пальцам, способны вычислять разыскиваемых граждан среди тысяч лиц, просмотренных через записи камер. Без их работы даже самые продвинутые машины превращаются бесполезный, хотя и дорогостоящий аксессуар.