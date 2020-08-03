По данным экспертов, сегодня в разных частях света используется около 770 миллионов камер наружного наблюдения. В ближайший год их число вырастет на треть, то есть ожидается настоящий бум внедрения технологий видеоконтроля. Как подсчитало издание Comparitech, половина уличных гаджетов приходится на Китай: 14 из 15 самых "просматриваемых" городов мира находятся в Поднебесной. Рекордсменом остается Пекин, где задействовано более миллиона камер. Если же смотреть на их количество из расчета на 1000 жителей, то китайская столица в этом рейтинге спускается на пятую строчку, ну а на третье место неожиданно выходит... Лондон.
Так, в столице Британии на 1000 подданных приходится примерно 67 камер. Для сравнения: в Москве, согласно журналу Comparitech, этот показатель составляет 15, в Сиднее - 12, а замыкает топ-50 рейтинга Берлин. Союз технологий безопасности ФРГ подсчитал, что объемы продаж устройств слежения за последний год выросли на 7 процентов. Кстати, в отличие от Соединенных Штатов, где категорически запрещено использовать гаджеты или комплектующие из КНР, на немецком рынке китайские компании активно продвигают свой товар. К примеру, одна из таких фирм недавно выиграла публичные тендеры во Франкфурте.
При этом в той же Германии большинство камер установлены все же не на улицах, а в общественном транспорте. С 2012 года их число в городских электричках и пригородных поездах выросло на 33 тысячи - почти в четыре раза. А вот в Лондоне, напротив, активно просматриваются именно открытые городские пространства. По некоторым данным, среднестатистический лондонец каждый день попадает в объективы видеокамер до 300 раз. Однако на родине Шерлока Холмса и Джеймса Бонда большинство населения относится к этому с философским спокойствием, а отдельные иски к правительству с жалобами на вмешательство в частную жизнь ничего в корне не поменяли. Похожий настрой, как ни удивительно, разделяют и немцы. Согласно прошлогоднему соцопросу института YouGov, половина респондентов в Германии вовсе не против того, чтобы разрешить правительству использовать систему распознавания лиц - разумеется, при соблюдении строгих правил. Ну а 17 процентов и вовсе активно выступают за неограниченную слежку, которая пока еще сдерживается законом. И только 22 процента немцев высказались против такой практики.
Между тем специалисты порой сомневаются в ее эффективности. В 2018 году правозащитники из британской неправительственной организации Big Brother Watch привели сенсационные данные. Оказалось, что при поисках преступников в режиме реального времени "умные камеры" в 98 процентах случаев "промахиваются", отправляя на пульт дежурных ложные сигналы тревоги. К тому же техника - техникой, но и человеческий фактор никто не отменял. В Скотленд-Ярде по-прежнему на вес золота ценятся так называемые "суперраспознаватели". Эксперты с феноменальной памятью, которых можно пересчитать по пальцам, способны вычислять разыскиваемых граждан среди тысяч лиц, просмотренных через записи камер. Без их работы даже самые продвинутые машины превращаются бесполезный, хотя и дорогостоящий аксессуар.
Американцев лишат домов
Этот мораторий был введен в действие в марте с началом пандемии, чтобы избежать социальных потрясений. В основном это касалось жильцов, живущих в домах, оплачиваемых за счет гарантированного государством займа. Этот шаг помог защитить интересы владельцев и съемщиков почти 12 миллионов домов, уточняет Washington Post. Теперь же, по данным инвестиционной компании Stout Risius Ross, с окончанием моратория выселение угрожает не менее 17 миллионам американских домохозяйств.
На днях прекращается действие других экономических мер, принятых во время пандемии Белым домом. Они, в частности, предусматривали еженедельную помощь в размере 600 долларов для получателей пособий по безработице. Этими безвозвратными судсидиями воспользовались не менее 30 миллионов безработных американцев. В конгрессе продолжаются острые дискуссии о расширении этой помощи, однако республиканцы и демократы во время дебатов, которые продолжались вторую половину июля, так и не достигли соглашения, в результате финансовая помощь безработным оказалась заморожена на неопределенный срок. По мнению экспертов, уже в первой половине августа ситуация в сфере недвижимости может стать взрывоопасной. По данным телеканала CNBC, в конечном счете потерять крышу над головой рискуют более 40 миллионов американцев.
Поздно пить шампанское
По словам представителя комитета Тибо Ле Мейю, кризис, "который мы переживаем в экономическом плане гораздо хуже, чем Великая депрессия". Правда, он надеется, что нынешние трудности удастся преодолеть "благодаря накопленному за 300 лет опыту". Куда менее оптимистично настроены многие виноградари области Шампань. У Пьера Гулара небольшое хозяйство, всего несколько гектаров виноградников. Его положение отчаянное: "За месяц мне удалось продать лишь семь десятков бутылок вместо тысячи как раньше. Если дело пойдет так и дальше, то грозит разорение".
Чтобы избежать затоваренности, "мажоры" отрасли настаивают на сокращенных нормах сбора урожая, что явно не выгодно мелким и средним владельцам виноградников. Их понять можно: в отличие от больших домов шампанского у них нет финансовой "подушки безопасности". Пока неизвестно, какое количество винограда обречено на уничтожение. Ранее невостребованное из-за коронавируса красное и белое французское вино объемом в три миллиона гектолитров было отравлено на перегонку в этанол и гель для рук.