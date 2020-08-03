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03.08.2020 13:48
Рубрика: Происшествия

На мусоровозах появится новая маркировка

Текст: Владислав Куликов
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

На автомобилях, а также вагонах и цистернах, перевозящих отходы, могут появиться новые отличительные знаки. Соответствующую инициативу рассмотрела подкомиссия по совершенствованию надзорных функций при правительственной комиссии по проведению административной реформы.

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Как пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, подготовленный законопроект вводит специальную маркировку транспортных средств, перевозящих отходы.

"Специальные отличительные знаки будут зависеть от класса опасности отходов. Разработает и утвердит маркировку Министерство транспорта РФ. Поправки в закон "Об отходах производства и потребления" особо акцентируют внимание на том, что маркировке подлежат не только транспортные средства, перевозящие отходы, но и контейнеры, и цистерны", - рассказал Владимир Груздев.

Он отметил, что маркировка опасных грузов будет соответствовать международным правилам. При этом требования к компаниям, занимающимся перевозкой отходов, будут упрощены.

"Проект предусматривает отмену нормы, обязывающей принимать специальные правила по транспортировке отходов и при этом дифференцировать требования в зависимости от класса опасности отходов. Теперь процесс будет регламентироваться обычными правилами перевозки грузов. Напомню, цель проходящей административной реформы: убрать избыточные требования и снизить давление на бизнес", - заключил председатель правления АЮР.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Экология Правительство Минтранс "Мусорная" реформа Законопроекты и комментарии

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