На мусоровозах появится новая маркировка

На автомобилях, а также вагонах и цистернах, перевозящих отходы, могут появиться новые отличительные знаки. Соответствующую инициативу рассмотрела подкомиссия по совершенствованию надзорных функций при правительственной комиссии по проведению административной реформы.

Как пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, подготовленный законопроект вводит специальную маркировку транспортных средств, перевозящих отходы.

"Специальные отличительные знаки будут зависеть от класса опасности отходов. Разработает и утвердит маркировку Министерство транспорта РФ. Поправки в закон "Об отходах производства и потребления" особо акцентируют внимание на том, что маркировке подлежат не только транспортные средства, перевозящие отходы, но и контейнеры, и цистерны", - рассказал Владимир Груздев.

Он отметил, что маркировка опасных грузов будет соответствовать международным правилам. При этом требования к компаниям, занимающимся перевозкой отходов, будут упрощены.

"Проект предусматривает отмену нормы, обязывающей принимать специальные правила по транспортировке отходов и при этом дифференцировать требования в зависимости от класса опасности отходов. Теперь процесс будет регламентироваться обычными правилами перевозки грузов. Напомню, цель проходящей административной реформы: убрать избыточные требования и снизить давление на бизнес", - заключил председатель правления АЮР.